Wiele wysiłku musiała włożyć Jelena Rybakina w mecz z powracającą po poważnej kontuzji Qinwen Zheng, żeby wyjść z niego zwycięsko. Eksperci spodziewali się mimo wszystko gładkiego zwycięstwa Kazaszki. A to mistrzyni olimpijska była górą w pierwszym secie, zmuszając rywalkę do gonienia wyniku.

Ostatecznie dwie kolejne partie padły łupem mistrzyni Australian Open, choć do zwycięstwa potrzebowała aż 2,5 godziny. A w kolejnym meczu nie zapowiada się, żeby miała łatwiej. W końcu przyjdzie jej się zmierzyć z utalentowaną Victorią Mboko, która wspięła się już na 13. miejsce rankingu WTA.

Rybakina zaskoczyła wyznaniem. Z tego sportu zrezygnowała

Przy okazji rozmów z dziennikarzami po zwycięstwie nad Zheng nie mogło zabraknąć pytań ani nawiązań do trwających właśnie we Włoszech igrzysk. Na niedługo przed tym, jak Iga Świątek miała wyjść na kort, aby zmierzyć się z Marią Sakkari w ćwierćfinale WTA Doha, Rybakinę zapytano o to, w jakim sporcie widziałaby siebie podczas ZIO. Trzecia rakieta świata długo nad odpowiedzią się nie zastanawiała.

- Może narciarstwo, bo tak naprawdę nigdy tego nie robiłam. Umiem jeździć na nartach po płaskim terenie, ale nie w dół. Więc to byłoby ciekawe do spróbowania - odparła lekko rozbawiona tenisistka.

Jak się okazało, z aktywności sportowych w dzieciństwie poświęcała się nie tylko tenisowi. I w innych okolicznościach, może faktycznie występowałaby na igrzyskach zimowych. Mowa o łyżwiarstwie. Kazaszka wyznała, że ten sport również uprawiała. Warunki stanęły jednak na przeszkodzie, aby rozwijać się w tej dyscyplinie zawodowo.

Jeździłam na łyżwach w dzieciństwie, ale na pewno jestem za wysoka do tego sportu

Po zwycięstwie w Australian Open Rybakina zaczęła wywierać mocną presję na Igę Świątek w rankingu WTA. Kazaszka znaduje się bezpośrednio za plecami Polki, która w Dosze w ubiegłym sezonie dotarła do półfinału.

