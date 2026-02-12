Rybakina w innej dyscyplinie? Jednak musiała zrezygnować. Od razu ujawniła powód

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Niewiele brakowało, a Jelena Rybakina poległaby niespodziewanie z wracającą po kontuzji Qinwen Zheng już w 1/8 finału WTA Doha. Mistrzyni Australian Open odwróciła jednak losy rywalizacji i wygrała z Chinką. Przed ćwierćfinałowym spotkaniem z Victorią Mboko zaskoczyła dziennikarzy, odpowiadając na pytanie dotyczące igrzysk. Kazaszka ujawniła, z czego wynikała rezygnacja, na jaką zdecydowała się w przeszłości. Na drodze stanęły jej warunki.

Zawodniczka tenisowa w jasnym stroju trzyma rakietę nad głową, z wyrazem skupienia na twarzy, ciemne tło podkreśla sylwetkę sportowca.
Jelena RybakinaIMAGO/SchreyerNewspix.pl

Wiele wysiłku musiała włożyć Jelena Rybakina w mecz z powracającą po poważnej kontuzji Qinwen Zheng, żeby wyjść z niego zwycięsko. Eksperci spodziewali się mimo wszystko gładkiego zwycięstwa Kazaszki. A to mistrzyni olimpijska była górą w pierwszym secie, zmuszając rywalkę do gonienia wyniku.

Ostatecznie dwie kolejne partie padły łupem mistrzyni Australian Open, choć do zwycięstwa potrzebowała aż 2,5 godziny. A w kolejnym meczu nie zapowiada się, żeby miała łatwiej. W końcu przyjdzie jej się zmierzyć z utalentowaną Victorią Mboko, która wspięła się już na 13. miejsce rankingu WTA.

    Rybakina zaskoczyła wyznaniem. Z tego sportu zrezygnowała

    Przy okazji rozmów z dziennikarzami po zwycięstwie nad Zheng nie mogło zabraknąć pytań ani nawiązań do trwających właśnie we Włoszech igrzysk. Na niedługo przed tym, jak Iga Świątek miała wyjść na kort, aby zmierzyć się z Marią Sakkari w ćwierćfinale WTA Doha, Rybakinę zapytano o to, w jakim sporcie widziałaby siebie podczas ZIO. Trzecia rakieta świata długo nad odpowiedzią się nie zastanawiała.

    Maria Sakkari nie czekała do meczu z Igą Świątek. Już "podsumowała" Polkę

    - Może narciarstwo, bo tak naprawdę nigdy tego nie robiłam. Umiem jeździć na nartach po płaskim terenie, ale nie w dół. Więc to byłoby ciekawe do spróbowania - odparła lekko rozbawiona tenisistka.

    Jak się okazało, z aktywności sportowych w dzieciństwie poświęcała się nie tylko tenisowi. I w innych okolicznościach, może faktycznie występowałaby na igrzyskach zimowych. Mowa o łyżwiarstwie. Kazaszka wyznała, że ten sport również uprawiała. Warunki stanęły jednak na przeszkodzie, aby rozwijać się w tej dyscyplinie zawodowo.

    Jeździłam na łyżwach w dzieciństwie, ale na pewno jestem za wysoka do tego sportu
    dodała Rybakina.
    Po zwycięstwie w Australian Open Rybakina zaczęła wywierać mocną presję na Igę Świątek w rankingu WTA. Kazaszka znaduje się bezpośrednio za plecami Polki, która w Dosze w ubiegłym sezonie dotarła do półfinału.

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa
    Tenisistka ubrana w niebieski strój sportowy z opaską na głowie trzyma rakietę w ręce i wykonuje gest triumfu, stojąc na korcie, w tle widoczne są tablice wyników i logo turnieju.
    Jelena RybakinaNoushad ThekkayilAFP
    Dwie tenisistki gratulują sobie wzajemnie po zakończonym meczu, stojąc po przeciwnych stronach siatki na korcie, otoczone przez widzów oraz obsługę turnieju.
    Jelena Rybakina i Qinwen ZhengNoushad ThekkayilAFP
    Tenisistka w sportowym stroju i czapce szykuje się do zagrania podczas meczu na tle dużego, podświetlonego napisu 'Qatar'.
    Iga ŚwiątekIMAGO/NOUSHADNewspix.pl

