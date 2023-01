Rybakina rzuca wyzwanie Idze Świątek! "Jestem w stanie to zrobić!"

Urodzona w Moskwie, a reprezentująca obecnie Kazachstan Rybakina po spotkaniu nie ukrywała satysfakcji z postępów, jakie robi. 23-latka odniosła się do starcia z Polką.

- To była naprawdę trudna batalia - przyznała Rybakina. - Wiele zawodniczek, gdy gra przeciwko światowej jedynce, czuje, że nie ma nic do stracenia. Miałam świadomość, że muszę grać bardzo agresywnie od pierwszej piłki tego meczu, bo Iga Świątek to świetna zawodniczka i potrafi się bardzo dobrze bronić.