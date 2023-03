Wygrana ze Świątek zbudowała pewność siebie

- Iga to naprawdę twarda przeciwniczka, mecze z nią zawsze są ciężkie. Kiedy jednak gram tak dobrze i wszystko mi wychodzi, a dzisiaj moim zdaniem miałam momenty mojej najlepszej możliwej gry, to pojawiają się momenty, że czuję, że jestem w stanie wygrać z każdym, jeśli tylko będę w stanie grać właśnie na takim poziomie. To jest cel, nie da się czuć świetnie i mieć przekonania o swojej perfekcyjnej grze co mecz. Dzisiaj jednak naprawdę pokazałam sporo dobrego - powiedziała po meczu Rybakina, cytowana przez oficjalną stronę WTA.