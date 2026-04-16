Rybakina otwarcie ws. Hurkacza. Wyznała przed kamerą, postanowione
Jelena Rybakina podobnie jak Iga Świątek rozpoczęła tegoroczny turniej WTA 500 w Stuttgarcie. Na niemieckiej ziemi obrończyni tytułu sprzed roku nie dała większych szans Dianie Sznajder, dzięki czemu zameldowała się w czołowej ósemce zmagań. Jeszcze zanim wyszła na kort, postanowiła wypowiedzieć się dla oficjalnego kanału kobiecej organizacji. Kazaszka otrzymała nietypowe pytanie, po którym padło nazwisko Huberta Hurkacza. Wiceliderka rankingu najwyraźniej doskonale zna naszego rodaka.
Zmagania czołowych tenisistek globu to nie tylko sportowe emocje, ale też mnóstwo ciekawych zakulisowych materiałów. Polacy zapewne doskonale pamiętają choćby sceny z tegorocznego Australian Open, kiedy to Iga Świątek na moment zamieniła się w kelnerkę, zaskakując tym samym zamawiających smakołyki kibiców. Tym razem w kraju nad Wisłą powinno zrobić się głośno o Jelenie Rybakinie.
Kazaszka przed swoją pierwszą potyczką otrzymała pytanie dotyczące… Formuły 1. 26-latka miała wytypować idealne jej zdaniem osoby do teamu mechaników, którego byłaby szefową. Gwiazda nie zastanawiała się dosyć długo. "Pewnie byłby to ktoś kto dobrze zna się na samochodach. Dlatego prawdopodobnie Jannik Sinner lub Hubert Hurkacz" - wyznała. W przypadku naszego rodaka trafiłaby w dziesiątkę, ponieważ Wrocławianin jest jednym z większych miłośników królowej motorsportu wśród tenisistów.
Jelena Rybakina stawia na Huberta Hurkacza. Poszło o Formułę 1
Najlepszy obecnie polski singlista uważnie śledzi elitarną serię bolidów jednomiejscowych. Ma także na koncie debiut w roli widza. Nastąpił on w 2023 roku. "Pierwszy raz jestem na wyścigu. Wrażenia są naprawdę niesamowite. Będąc tutaj w padoku, widząc zawodników przygotowujących się do wyścigu i tak naprawdę też obserwując auta. Byłem parę dni temu na drugim i trzecim zakręcie, gdzie jechały z pełną szybkością. Jest to naprawdę niewiarygodne, jak szybko one pokonują ten tor" - mówił dla Viaplay przy okazji zmagań w Abu Zabi.
Kto wie, może kiedyś przekonamy się jak poradziłby sobie jako mechanik. Na razie robi wszystko, by wskoczyć ponownie do czołowej pięćdziesiątki męskiego zestawienia. W TOP 3 kobiet znajduje się za to Jelena Rybakina. I jeżeli będzie dalej grała tak jak w czwartek z Dianą Sznajder, to prędko nie wypadnie z tego wyjątkowego grona.