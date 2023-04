Rybakina okazała się za mocna. Polska odpada z Billie Jean King Cup

Sytuacja polskiego zespołu po pierwszym dniu rywalizacji z Kazachstanem była ciężka, bo Julia Putincewa i Jelena Rybakina okazały się za mocne dla Magdy Linette i Weroniki Falkowskiej, w efekcie Kazaszki objęły komfortowe prowadzenie 2:0. Szczególnie można było żałować meczu Linette, która w pierwszym secie prowadziła z Putincewą już 4:0, by ostatecznie przegrać go 5:7. Falkowska z kolei dzielnie postawiła się dużo wyżej notowanej Rybakinie.

Świetne obrony Linette przed przełamaniami

Pierwszy set ogólnie ze strony Linette stał pod kątem świetnej gry właśnie w momentach, gdy Rybakina miała okazje na przełamanie i odskoczenie. Kolejne dwa break pointy Poznanianka obroniła przy stanie 3:3, dodatkowo kończąc gema asem serwisowym. W kolejnym sama z kolei miała okazję do przełamania Kazaszki, ale w praktyce bardzo ciężko było ją wykorzystać. Rybakina momentalnie odpowiedziała potężnymi serwisami , dzięki czemu wybroniła swoje podanie i do końcówki pierwszej partii obie zawodniczki przystępowały remisując 4:4.

Charakter Magdy Linette, konsekwencja Rybakiny

Końcówka pierwszego i początek drugiego seta był bardzo mocny w wykonaniu reprezentantki gospodyń. Rybakina wygrała pięć kolejnych gemów , co pozwoliło jej zacząć partię od szybkiego przełamania i wyjścia na prowadzenie 2:0. Linette znów jednak pokazała charakter i najpierw przerwała serię rywalki, by po chwili zdobyć przełamanie powrotne i wrócić do gry.

Na pełny powrót nie pozwoliła jednak Rybakina. Kazaszka nie straciła nerwów po słabszym momencie swojej gry i momentalnie odzyskała przewagę przełamania, po chwili dokładając jeszcze pewnie wygrany gem serwisowy. 23-latka wróciła tym samym do swojej gry i zaczęła bezlitośnie punktować Polkę. W przeciwieństwie do pierwszej partii, pewnie wykorzystywała break pointy, doprowadzając do wyniku 5:2 i swojego serwisu. W decydującym gemie potrzebowała tylko jednej piłki meczowej, by zakończyć spotkanie i zapewnić swojej kadrze awans.