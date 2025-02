Rybakina odpada z turnieju. Wiadomość na kilka dni przed potencjalnym meczem ze Świątek

Jelena Rybakina uległa Belindzie Bencić. Kolejny zacięty mecz

Kolejnym turniejem w rozkładzie 25-latki jest rywalizacja na kortach w Abu Zabi, gdzie broni tytułu sprzed roku. Droga do finału usłana różami z pewnością nie była. W pierwszym meczu Rybakina pokonała Volynets w trzech zaciętych setach. W kolejnym spotkaniu również na tym samym dystansie ograła Ons Jabeur po naprawdę pasjonującym spotkaniu. O finał Kazaszka musiała zawalczyć z Belindą Bencić, która drogę do półfinału miała zdecydowanie prostszą.

Trzeba przyznać, że w spotkanie ze Szwajcarką Rybakina weszła w naprawdę dobry sposób, prezentując niezły tenis. Tak też było jednak w przypadku meczu z Jabeur, gdy wygrała pierwszego seta, oddając ledwie dwa gemy rywalce. W meczu z Bencić nie wyglądało to o wiele gorzej. Kazaszka na kluczowe przełamanie w pierwszym secie zapracowała w trzecim gemie serwisowym Bencić. Ostatecznie jeden odebrany serwis rywalce wystarczył do zwycięstwa 6:3.

Na początku drugiej partii wydarzyło się dokładnie to, co w poprzednich spotkaniach. Rybakina obniżyła swój poziom, a to doskonale wykorzystała Belinda Bencicć, która już w pierwszym gemie serwisowym Kazaszki odebrała jej podanie, które w teorii powinno być jej potężnym atutem. 25-latka z biegiem seta podnosiła swój poziom, ale na niewiele się to zdało, bo Szwajcarka nie dała się przełamać i wygrała 6:3, doprowadzając do trzeciej partii.

Jeśli Rybakina zakładała, że poziom, który zaprezentowała od stanu 0:3 w drugim secie wystarczy do zwycięstwa w całym meczu, to błyskawicznie przekonała się, że nie musi tak być. Już na początku trzeciego seta bowiem dała się przełamać do 15. Kolejny gem nie poszedł jednak po myśli Bencić i tym razem to Szwajcarka dała się przełamać, ale do zera. Wróciliśmy więc do stanu równowagi. Ta nie trwała jednak długo, bo Rybakina kolejnego gema serwisowego przegrała, a Bencić swoje podanie obroniła i wyszła na prowadzenie 3:1.