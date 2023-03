Rybakina oczekuje powtórki z AO. Podkreśliła co wówczas dało jej przewagę

Po pokonaniu Rumunki - Sorany Cristei 6:2, 6:3, Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Indian Wells. W nim na najlepszą obecnie rakietę świata czeka Jelena Rybakina, pogromczyni Polki z tegorocznego Australian Open. Podczas konferencji prasowej Kazaszka doceniła klasę naszej zawodniczki, podkreślając, że na najlepszych zawsze ciąży największa presja, co postara się wykorzystać, podobnie jak było to w Melbourne.