Jelena Rybakina z racji rozstawienia turniej WTA 1000 w Toronto rozpoczęła od drugiej rundy, a w tej pokonała w trzech setach Darię Kasatkinę. Kolejną rywalką wiceliderki światowego rankingu będzie Ann Li, ta wcześniej wyeliminowała Kaylę Cross. W nocy ze środy na czwartek czasu polskiego wyłoniono z kolei potencjalne rywalki reprezentantki Kazachstanu w czwartej rundzie.

Wśród potencjalnych rywalek Rybakiny była rozstawiona z "14" Sorana Cirstea, która po tym sezonie zakończy karierę. Rumunka ma za sobą bardzo udane miesiące, bo na początku lutego wygrała turniej WTA 250 w Klużu-Napoce, później dotarła aż do półfinału "tysięcznika" w Rzymie, zagrała też w ćwierćfinale Roland Garros. W Toronto w drugiej rundzie trafiła na kwalifikantkę Mayę Joint, która ograła ją w dwóch setach (6:4, 6:4).

Drugą zawodniczkę, która zagra w trzeciej rundzie, a w przypadku awansu w kolejnej będzie mogła zmierzyć się z Rybakiną, wyłonił mecz Ludmiły Samsonowej (55. w rankingu WTA) z Barborą Krejcikovą (26. w rankingu).

Turniej WTA Toronto. Klęska rozstawionej w meczu Samsonowa - Krejcikova

Samsonowa do Toronto przyleciała z Waszyngtonu, gdzie dotarła do ćwierćfinału, ulegając w nim innej Rosjance, Dianie Sznajder. W Kanadzie zmagania zaczęła od pierwszej rundy, w tej nie bez problemów, ale pokonała Janice Tjen. I tak trafiła na rozstawioną z "22" Krejcikovą.

Czeszka to wielokrotna mistrzyni wielkoszlemowa - w singlu wygrywała Roland Garros (w 2021 roku) i Wimbledon (2024), w deblu sięgała po tytuły we wszystkich Wielkich Szlemach. Jest też mistrzynią olimpijską z Tokio w grze podwójnej. Po odpadnięciu w czwartej rundzie Wimbledonu (pokonała ją rodaczka, Karolina Muchova), przeniosła się na nawierzchnię twardą i już w Atenach zachwyciła, bo wywalczyła tytuł WTA 250. Nieźle poszło jej też w Pradze, tam dotarła do półfinału. Można więc było oczekiwać, że także w Toronto pokaże się z dobrej strony.

To jednak Samsonowa od początku tego meczu dyktowała warunki. W drugim gemie przełamała Krejcikovą, sama bez większych problemów broniła swojego podania. Przy stanie 4:1 ponownie wygrała gema serwisowego rywalki i znalazła się o krok od zwycięstwa w secie. Na opór Czeszki nie napotkała, ta ostatniego gema przegrała do zera, Rosjanka triumfowała 6:1.

Później obraz gry kompletnie się zmienił, to Krejcikova przejęła inicjatywę na korcie. Na początku drugiej partii obroniła break pointa, później przełamała rywalkę. W pewnym momencie prowadziła już 4:1 i wydawało się, że doprowadzi do trzeciego seta. Samsonowa jednak rzuciła się do odrabiania strat, przy stanie 5:5 do zera wygrała gema, a przy własnym podaniu wykorzystała trzecią piłkę meczową. Rosjanka wygrała 6:1, 7:5 i to ona zagra z Mayą Joint w trzeciej rundzie. A triumfatorka tego starcia o ćwierćfinał zmierzy się z Jeleną Rybakiną lub Ann Li.

Wiadomo więc już, że Rybakina nie będzie miała okazji do rewanżu na Krejcikovej, na który zapewne bardzo liczyła. Wiceliderka rankingu z Czeszką bowiem do tej pory grała w singlu trzykrotnie i wszystkie te mecze przegrała. Na przełamanie tej niekorzystnej serii będzie musiała liczyć w kolejnych turniejach, gdzie być może los ponownie skojarzy ją z mistrzynią wielkoszlemową.



