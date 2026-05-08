Rybakina już pod debiucie na korcie w Rzymie. 76 minut walki z Marią Sakkari
Jelena Rybakina turniej WTA 1000 w Rzymie rozpoczęła od drugiej rundy. W tej jej rywalką była Maria Sakkari, która w pierwszej rundzie nie bez kłopotów poradziła sobie z Austriaczką Tagger. Tym razem Greczynka nie miała nic do powiedzenia. Rybakina wygrała 6:4, 6:1 i z przytupem weszła w rzymski turniej.
Jelena Rybakina w tym sezonie jest jak na razie najlepszą tenisistką na świecie. Tak przynajmniej wskazuje ranking WTA Race. Kazaszka wyprzedza w nim nieznacznie Arynę Sabalenkę. To efekt przede wszystkim triumfu w Australian Open, gdzie w finale Rybakina pokonała właśnie 28-latkę.
Turniej WTA 1000 w Madrycie dla obu pań był nieudany. Sabalenka odpadła z rywalizacji po porażce z Hailey Baptiste, z kolei Rybakina pożegnała się z imprezą po równie zaskakującej porażce - z Anastazją Potapową. Dzięki temu mogły rozpocząć przygotowania do walki o tytuł w Rzymie.
Rybakina triumfuje w Rzymie. Pewne otwarcie
Sabalenka już swój pierwszy mecz wygrała. Dzień po Białorusince na kort wyszła Rybakina. Jej rywalką była Maria Sakkari, która w pierwszej rundzie po trzysetowym boju wygrała z Austriaczką Tagger. Historia ich rywalizacji nie dawała zbyt dużych szans Greczynce, która wygrała z Rybakiną ledwie raz.
Kazaszka zgodnie z oczekiwaniami błyskawicznie ustawiła rywalizację pod własne warunki. Już w pierwszym gemie serwisowym Sakkari przełamała rywalkę. Greczynka zdołała odrobić straty na 3:3. Chwilę później straciła jednak podanie, serwując starym kompletem piłek i ostatecznie Rybakina wygrała pierwszą partię 6:4.
Druga rozpoczęła się dla wiceliderki rankingu WTA jeszcze lepiej. Rybakina błyskawicznie wyszła na prowadzenie 3:0 z przewagą dwóch przełamań. Taki wynik dawał jej olbrzymi komfort, z którego skrzętnie skorzystała. Ostatecznie wygrała 6:1 i po 76 minutach rywalizacji mogła cieszyć się z triumfu.