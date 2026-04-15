Rybakina czekała na Sznajder. 90 minut w Stuttgarcie. Jednak Rosjanka

Właściwie tylko jeden turniej rangi 500 jest w stanie dorównać zainteresowaniem zawodniczek temu w Porsche Arenie. I też w Niemczech - na trawie w Berlinie. Do obu zgłaszają się największe gwiazdy, w obu "cut-off", czyli cięcie na liście zgłoszeń następuje zazwyczaj gdzieś w okolicach 25. pozycji. To też efekt mniejszych drabinek, w których cztery zawodniczki najwyżej rozstawione zaczynają zmagania już od 1/8 finału.

W tym roku ten przywilej mają: Jelena Rybakina, Coco Gauff, Iga Świątek i Elina Switolina. Polka o Amerykanka swoje pierwsze rywalki poznały w poniedziałek, później Ukrainka dowiedziała się, że w środę czeka ją pojedynek z Evą Lys - Niemką, ale urodzoną w Ukrainie. A na końcu swoją przyszłość poznała Rybakina.

WTA Stuttgart. Diana Sznajder na korcie centralnym w Porsche Arenie. Koniec meczu już po godz. 23

Kazaszka jest oczywiście jedną z głównych faworytek do triumfu, jeśli nie tą największą. W Stuttgarcie może kontynuować serię wygranych spotkań, bo przecież dwa lata temu zjechała tu z podestu nowym modelem Porsche, choć za kierownicą w ruchu ulicznym mogła pojawić się dopiero kilka miesięcy później. W Dubaju uzyskała bowiem prawo jazdy. Rok temu do Niemiec nie przyjechała - kilka dni wcześniej grała dla Kazachstanu w Australii w BJK Cup, odpuściła ten turniej.

Diana Sznajder, Stuttgart 2026

Po losowaniu było jasne, że 26-latka zmierzy się albo z młodszą od siebie Dianą Sznajder, albo ze starszą Tamarą Korpatsch. Niemka dostała w Stuttgarcie dziką kartę, ale trzeba docenić, że tydzień temu w Linzu wygrała trzy spotkania. W tym z 33. w rankingu WTA Jaqueline Cristian.

Faworytką była oczywiście Rosjanka, której ostatnio rzadziej już zdarzają się wpadki z rywalkami aż tak nisko notowanymi. I choć wygrała, to jednak po zaskakująco długim spotkaniu.

Ten mecz kończył wtorkową rywalizację w Porsche Open - zaczął się już po godz. 21.30. Niemka miała swoją szansę, by dłużej zostać w grze w pierwszej partii, choć po dwóch przełamaniach przegrywała już 1:4. Połowę strat odrobiła, złapała kontakt, serwowała po remis. I była dwie piłki od niego, prowadziła 30-0. Tyle że ostatecznie Sznajder wywalczyła kolejnego breaka, a później zamknęła seta na sucho.

Kluczowe okazały się dwa pierwsze gemy po przerwie - oba bardzo długie, oba zapisane na konto 22-letniej Rosjanki. Sznajder odskoczyła, miała już pełną kontrolę nad spotkaniem. Po 90 minutach gry sędzia Martina Baldi orzekła jej wygraną 6:3, 6:1.

Sznajder już więc co najmniej powtórzyła rezultat z poprzedniej edycji turnieju w Stuttgarcie. Wtedy przegrała na etapie 1/8 finału z Elise Mertens, teraz poprzeczka będzie zawieszona wyżej. Tyle że dla Rybakiny ten mecz też może okazać się pułapką. Dotąd bowiem nie mierzyła się w oficjalnym meczu z agresywnie i ryzykownie grającą Rosjanką.

Do ich potyczki dojdzie w czwartek.

