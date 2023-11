W tym roku wśród czternastki zawodników znaleźli się Weronika Kudiermietowa, Karen Chaczanow czy Anastazja Potapowa, ale na przyjazd do drugiego co do wielkości miasta Rosji zdecydowali się także gracze z innych krajów, tacy jak Francuz Adrian Mannarino, Laslo Djere i Dusan Lajović, Hiszpan Roberto Bautista Agut , a także Kazaszka Julia Putincewa czy Bułgarka Wiktorija Tomowa.

Media w ostatnich dniach dość szeroko rozpisywały się o tym, że także Jasmine Paolini planuje tam zagrać. 27-latka jest Włoszką polskiego pochodzenia. Jej mama i babcia są naszymi rodaczkami, ta druga do dziś mieszka w Łodzi. Tenisistka przed laty wyjechała do Italii, tam wyszła za mąż i urodziła dwójkę dzieci.

Ziarno niepewności co do jej przyjazdu do Petersburga zasiała już we wtorek włoska telewizja RAI. - Część jej sztabu zaprzecza. Paolini może tam nie pojechać, a mimo to jej imię i nazwisko nadal widnieje na stronie internetowej turnieju - mówiono tam.