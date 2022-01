Polak rozstawiony jest w turnieju z "dziesiątką". Jego rywal to aktualnie numer 106 rankingu ATP. Panowie mierzyli się dotąd ze sobą dwukrotnie - podczas US Open w 2018 i 2021 roku. Hurkacz nie stracił w tych pojedynkach ani jednego seta.

Austalian Open. Kiedy mecz Huberta Hurkacza?

Według planu gier, mecz Hierasimau - Hurkacz będzie spotkaniem numer dwa na korcie John Cain Arena. Powinno się ono rozpocząć ok. godziny 3:00 polskiego czasu, nocą z niedzieli na poniedziałek.



Na spotkania kolejnych naszych reprezentantów będziemy musieli poczekać co najmniej do wtorku.



Wciąż nie wiadomo, czy w Australian Open zagra aktualna "jedynka" rankingu - Novak Djoković. Nocą z soboty na niedzielę w jego sprawie odbyło się posiedzenie sądu. Świat, nie tylko ten tenisowy, w napięciu oczekuje na decyzję.