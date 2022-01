Australian Open to pierwszy wielkoszlemowy turniej w 2022 roku. Impreza odbywająca się od 1905 roku wzbudza wielkie zainteresowanie fanów tenisa na całym świecie. W nadchodzącej edycji w singlu wystąpi piątka Polaków, a największe nadzieje polskich kibiców pokładane są rzecz jasna w występach Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Przed rokiem triumfatorami Australian Open byli Naomi Osaka oraz Novak Djoković.



Australian Open 2022: turniej bez legendy

W Australian Open 2022 turniejową "1", czyli najwyżej rozstawionym zawodnikiem w drabince mężczyzn miał być Novak Djoković. W tegorocznym turnieju mogą wziąć udział tylko zaszczepieni sportowcy. Serb przyleciał do Australii niezaszczepiony i po wielu perturbacjach został ostatecznie wyrzucony z Australian Open oraz zmuszony do opuszczenia kraju po anulowaniu wizy przez Sąd Federalny. Australian Open 2022 odbędzie się zatem w cieniu wielkiego skandalu.



Novak Djoković to absolutny rekordzista Australian Open, wygrywając turniej dziewięć razy. Na ostatnie dziesięć edycji Australian Open Serb wygrywał siedmiokrotnie. Przez lata walczyli z nim w finałach bezskutecznie tacy tenisiści jak Rafael Nadal czy Andy Murray. Przed rokiem Novak Djoković pokonał w decydującym starciu Rosjanina Daniła Miedwiediwewa 7:5, 6:2, 6:2.



Australian Open 2022. Kiedy i o której mecze Polaków? Z kim zagrają?

W Australian Open 2022 jako pierwszy na kort spośród Polaków wyjdzie Hubert Hurkacz (10. ATP), który zmierzy się w inauguracyjnej rundzie na John Cain Arena z Białorusinem Jegorem Gierasimowem (106. ATP). Hurkacz rozpocznie swój mecz w poniedziałek 17 stycznia około godziny 3.00 w nocy. Jego spotkanie zostanie rozegrane po zakończeniu starcia Laslo Djere z Denisem Szapowałowem.



W nocy z poniedziałku na wtorek (18 stycznia) będzie więcej tenisa w polskim wydani w ramach 1. rundy Australian Open. Na kortach zaprezentuje się czworo reprezentantów Polski: Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak. Nie są jeszcze znane dokładne godziny ich meczów. Świątek (8. WTA) zmierzy się z Brytyjką Harriet Dart (125. WTA), Linette (55. WTA) zagra z Łotyszką Anastasiją Sevastovą (70. WTA), Fręch (105. WTA) rywalizować będzie z Rumunką Simoną Halep (15. WTA), natomiast Majchrzak (107. ATP) zagra z Włochem Andreasem Seppim (97. WTA).



Australian Open 2022 - Terminarz meczów Polaków w 1. rundzie singla:



poniedziałek, 17.01

w nocy ok. 3.00 Hubert Hurkacz - Jegor Gierasimow

wtorek, 18.01



Iga Świątek - Harriet Dart

Magda Linette - Anastasija Sevastova

Magdalena Fręch - Simona Halep

Kamil Majchrzak - Andreas Seppi



Australian Open 2022. Gdzie oglądać transmisje w tv?

Mecze Australian Open 2022 można oglądać w tv na kanałach Eurosport 1 oraz Eurosport 2.



Australian Open 2022. Gdzie obejrzeć mecze tenisa online live stream?

Transmisje z tenisowego turnieju Australian Open 2022 obejrzeć można na Polsat Box Go i player.pl.



