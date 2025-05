Runęły marzenia w starciu Sabalenki z Potapową. Piłka meczowa już w 59. minucie

Niemniej Sabalenka uwierzyła już w to, że jest w stanie powtórzyć wyczyn Polki. Pierwszy krok wykonała w Madrycie, ale dla niej to ten krok najłatwiejszy. W Hiszpanii dwa razy już kiedyś turniej wygrała, we Włoszech i Francji - nigdy.

WTA Rzym. Aryna Sabalenka - Anastazja Potapowa w drugiej rundzie na Campo Centrale

Kalka pierwszego seta w starciu Sabalenki z Potapową. Pierwsze przełamanie załatwiło sprawę

Za chwilę sytuacja się odwróciła. Tym razem to Sabalenka doprowadziła do równowagi przy podaniu Potapowej. Rosjanka robiła co mogła, górę wzięły jednak umiejętności Aryny. Wywalczyła to kluczowe przełamanie - i to w jaki sposób! Przy siatce, uderzając delikatnie, by rywalka nie dobiegła. A choć Anastazja ruszyła i zdołała odbić piłkę, to później z niedowierzaniem patrzyła, jak mija ona boczną linię. Zrobiło się więc 4:2 dla Sabalenki, koniec meczu był już blisko.