Rublow lepszy od Thiema w finale pokazowego turnieju tenisowego w Kitzbuehel

Rosjanin Andriej Rublow pokonał Austriaka Dominica Thiema 6:2, 5:7, 10-8 w finale pokazowego turnieju tenisowego w Kitzbuehel. Zwycięzca odebrał czek w wysokości 100 tysięcy euro.

Współorganizatorem imprezy był sam Thiem. Trzykrotny finalista turniejów wielkoszlemowych teraz przenosi się do Niemiec, gdzie weźmie udział w dwóch innych zawodach.

Finał w Kitzbuehel został przerwany na prawie dwie godziny z powodu silnych opadów deszczu.

"Andriej rozegrał naprawdę bardzo dobre spotkanie. Pogoda nas dziś nie rozpieszczała. Nie tylko jest znacznie chłodniej, ale i padało. To też utrudniało mi znalezienie odpowiedniego rytmu. A mój przeciwnik bardzo dobrze czuł się na korcie. To on dyktował warunki i popełnił znacznie mniej błędów" - skomentował Thiem.

Sezon tenisowy został przerwany w marcu z powodu pandemii koronawirusa. Wznowiony ma być w sierpniu.

