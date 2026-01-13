Dawid Celt jest związany z polską reprezentacją kobiecą, grającą w Billie Jean King Cup, od ośmiu lat, przynajmniej formalnie. Jesienią 2017 roku podpisał umowę z PZT, zastąpił w roli kapitana Klaudię Jans-Ignacik, od 1 stycznia to od niego zależały już powołania. I jedną z pierwszych decyzji było zaproszenie do drużyny młodziutkiej wtedy Igi Świątek, która już była czołową juniorką świata i przebijała się w górę w rankingu WTA poprzez turnieje ITF.

Od razu dał też szansę 16-latce do debiutu w narodowej koszulce w eliminacjach ówczesnego Fed Cup - Iga pokonała w Tallinie Bułgarkę Petię Arszinkową 6:0, 6:4. A w drużynie grały w Estonii m.in. Magdalena Fręch i Magda Linette, tak jak dzisiaj.

Choć już wcześniej Celt, także z uwagi na swój związek z Agnieszką Radwańską, wspierał przy kadrze Tomasza Wiktorowskiego.

Reprezentacji Polski nie udało się dotąd wygrać seniorskich rozgrywek Fed Cup, przemianowanych później na Billie Jean King Cup. Czy to za czasów Agnieszki Radwańskiej, czy teraz już gdy w ścisłej światowej czołówce znajduje się Iga Świątek. Najbliżej Biało-Czerwone były w listopadzie 2024 roku w Maladze - przegrały jednak 1:2 półfinał z Włoszkami, które później w boju o tytułu rozbiły Słowację. Decydował mecz deblowy, Iga Świątek i Katarzyna Kawa minimalnie uległy parze Sara Errani/Jasmine Paolini.

Dawid Celt z konwym kontraktem. Rozwiane wątpliwości ws. dalszej pracy kapitana kadry BJK Cup

Już w ubiegłym roku, w programie Break Point, prowadzonym przez Celta wspólnie z Markiem Furjanem, kapitan naszej drużyny BJK Cup sugerował, że to mogą być jego ostatnie miesiące w tej roli. I nie chodziło o wyniki sportowe, bo tu żadnych zastrzeżeń być nie może. Mimo że mecze reprezentacji Polski odbywają się tylko dwa razy w roku, to on sam uczestniczy w wielu innych projektach.

Mało tego, jako kapitan brał udział w rozmowach z zawodniczkami, dla których kwietniowe czy listopadowe terminy BJK Cup są niekorzystne, choćby dla Igi Świątek. Wiosną zeszłego roku w Radomiu zabrakło Świątek i Fręch, a Linette rozchorowała się w trakcie zgrupowania. Jesienią w Gorzowie Iga zagrała, ale brakowało Fręch czy Linette. Mimo tego Polska uzyskała pewny awans i w kwietniu zagra o miejsce w finałowym turnieju - ten odbędzie się we wrześniu w Shenzhen. A z kim, zdecyduje losowanie.

Wiadomo już, że drużynę dalej prowadzić będzie Dawid Celt. I to jest informacja dla polskiego tenisa znakomita. 40-latek podpisał umowę z Polskim Związkiem Tenisowym na kolejne dwa sezony. - Mam poczucie, że nie powiedzieliśmy ostatniego słowa i powalczymy o zwycięstwo w BJK Cup - powiedział Dawid Celt, cytowany przez redaktora naczelnego Tenisklubu Adama Romera.

A to wszystko zaledwie dwa dni po historycznym zwycięstwie Polski w United Cup.

