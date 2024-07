To było pierwsze spotkanie pomiędzy tymi zawodniczkami. Patrząc na ranking to faworytką była Polka, która jest 56. w tym zestawieniu. Natomiast Rosjanka zajmuje 75. pozycję.

Tenis. Magdalena Fręch najpierw Budapeszt, potem Praga i w końcu Paryż

Ponieważ niewykorzystane okazje lubią się mścić, to w szóstym gemie Fręch przegrała serwis i to do zera . W 10. gemie łodzianka serwowała, aby pozostać w meczu. W nim nasza zawodniczka najpierw obroniła piłkę meczową, ale za drugą nie dała rady, przegrywając partię 4:6. Spotkanie trwało godzinę i 57 minut.

Tenisiści wrócili do gry na kortach ziemnych, ponieważ przygotowują się do igrzysk olimpijskich w Paryżu. 26-letnia łodzianka wystąpi w tym tygodniu w Budapeszcie, a w przyszłym w Pradze.

"Jak na początku roku, po Australian Open, okazało się, że mam szansę na olimpijską kwalifikację to był to taki fajny bodziec. Nigdy nie byłam, a jak to się mówi, każdy sportowiec chociaż raz powinien zagrać. Dla mnie to będzie zupełnie nowe doświadczenie i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, poczuć na własnej skórze, jak to wygląda" - przyznała Fręch.