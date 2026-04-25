Rozstawiona Amerykanka za burtą. Znamy ew. rywalkę Świątek w meczu o ćwierćfinał

Iva Jovic w grudniu skończyła dopiero 18 lat, a już w ekspresowym tempie zbliża się do najlepszej dziesiątki na świecie. Potrafi dobrze serwować, świetnie gra z głębi kortu, znakomicie się porusza. Gdy w wieku 16 lat ograła niemal dwa lata temu w US Open Magdę Linette, a Poznanianka była wtedy rozstawiona, wszyscy mówili o sensacji. Tyle że dziś Jovic już jest znacznie wyżej od Polki w rankingu, a w dorobku z Biało-Czerwonymi ma bilans 5-0. Trzy razy ograła właśnie Linette, dwukrotnie zaś - Katarzynę Kawę.

Na Caja Magica stanęła przed pierwszą szansą rywalizacji z Igą Świątek, mogło do niej dość już w 1/8 finału. Tyle że musiała pokonać dzisiaj Leylah Fernandez, finalistkę US Open z 2021 roku, której forma trochę faluje, ale wciąż jest zawodniczką z szerokiej światowej czołówki.

Tyle że akurat korty w stolicy Hiszpanii nigdy jej nie leżały, na Mutua Madrid Open nie wygrała więcej niż jednego meczu. Teraz już miała triumf nad Julią Grabher, ale rozstawiona z "15" Jovic była z pewnością większym wyzwaniem. W Stuttgarcie Kanadyjka pokazała jednak, że nawet na mączce może zagrać dobrze, w końcu kiedyś wygrała juniorskiego Garrosa. Miała dwie piłki meczowe w starciu z Rybakiną, mogła wyrzucić późniejszą triumfatorkę Porsche Tennis Grand Prix z zawodów.

A teraz zwyciężczyni miała zagrać w czwartej rundzie z lepszą z pary: Iga Świątek - Ann Li.

WTA 1000 w Madrycie. Leylah Fernandez kontra Iva Jovic. Świątek potencjalną rywalką triumfatorki

Dość szybko na korcie nr 3 okazało się, jak duże znaczenie ma w tym spotkaniu serwis. Obie uzyskiwały nim przewagę, a każde ewentualne przełamanie było na wagę złota. Brek pointy pojawiły się tylko w jednym gemie, szóstym. Niedługo przed zmianą piłek. Wywalczyła je Amerykanka, dopięła swego. A wkrótce cieszyła się z triumfu w tej partii 6:3.

W drugim secie sytuacja dość szybko się zmieniła, choć to nastolatka z USA już w gemie otwarcie wywalczyła szansę na przełamanie. Leylah odpowiedziała jednak dobry serwisem, nie postawiła się już na starcie w trudnej sytuacji. Mało tego, to ona pierwszy raz w meczu zdołała "złamać" rywalkę - w czwartym gemie. Świetnie rozegrała decydującą akcję, coraz mocniejszymi forhendami sprawiła, że Jovic nawet nie ruszyła do ostatniej piłki.

Leylah Fernandez

W tym meczu wiele właśnie zależało od tego, która z nich w danej akcji zdoła jako pierwsza zmusić rywalkę do gry obronnej. Iva nie podłamała się utratą gema serwisowego, już za moment odrobiła tę stratę. Co z tego, skoro Fernandez zaliczyła drugiego breaka z rzędu. I tym razem doprowadziła sprawę do końca, wyrównała.

Po tym secie nie można było jednak jeszcze powiedzieć, że Kanadyjka stała się faworytką do awansu. Wciąż bardzo dużo zależało od serwisu. Tyle że po trzecim gemie można już było w ciemno stawiać właśnie na nią. Amerykanka przegrała pierwszą akcję, zagrała na przeciwnogę rywalki, minimalnie się pomyliła. A za moment przyszedł podwójny błąd serwisowy - i pojawiły się nerwy. Trafiała drugim podaniem, Fernandez kapitalnie rozgrywała te akcje. Wygrała gema do zera, objęła prowadzenie. I potwierdziła je w swoim serwisem.

A po piątym gemie wygrywała już 4:1, z podwójnym przełamaniem. Można było powoli odliczać minuty do końca tego spotkania. Fernandez wygrała ten mecz po 128 minutach 3:6, 6:3, 6:2. A z kim zagra?

Gdy kończyły, na Arantxa Sanchez Stadium zaczął się już pojedynek Świątek - Li. Lepsza powalczy o ćwierćfinał właśnie z kanadyjską finalistką US Open.

Iva Jović

Caroline Wozniacki - Leylah Fernandez. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport