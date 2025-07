Rozstanie z Fissettem, a teraz niespodzianka w Montrealu. Wiktorowski "przyłapany"

Wielkie poruszenie w mediach wywołały doniesienia o powrocie Tomasza Wiktorowskiego do trenowania. Były szkoleniowiec Igi Świątek miał wyrazić zgodę wobec propozycji prowadzenia Naomi Osaki, co niedługo później potwierdził agent Japonki. Gdy Iga Świątek w Montrealu szykowała się do pierwszego spotkania, sieć obiegło zdjęcie jej byłego trenera. Na reakcje długo nie trzeba było czekać.