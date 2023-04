Rozrywka nie tylko na korcie. Organizatorzy turnieju w Stuttgarcie spisali się na medal

Turniej w Stuttgarcie, choć nie należy do najbardziej prestiżowych imprez w sezonie, z pewnością jest jednym z najchętniej uczęszczanych przez zawodniczki turniejów. Nic dziwnego. Dla wielu z nich jest to bowiem idealny moment na sprawdzenie swojej formy na mączce. Dla innych jest to natomiast okazja na zdobycie dodatkowych punktów do rankingu oraz zgarnięcie prestiżowych nagród. W tym roku triumfatorka turnieju oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 120 tys. dolarów (około 560 tys. złotych) otrzyma również luksusowe Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo . Stawka jest więc naprawdę wysoka. Organizatorzy turnieju zadbali jednak o to, by zawodniczki oraz kibice rozluźnili się podczas imprezy i choć na moment zapomnieli o rywalizacji.

Rozrywka na korcie i poza nim. Turniej w Stuttgarcie mocno różni się od pozostałych

Triumfatorki z poprzednich lat podzieliły się z kibicami... swoimi ulubionymi piosenkami, które niegdyś budziły w nich chęć do walki o kolejne tytuły. Na playliście czterokrotnej zwyciężczyni turnieju w Stuttgarcie Tracy Austin znalazł się m.in. taki przebój jak znany wszystkim utwór "I Wanna Dance With Somebody" w wykonaniu Whitney Houston. Anke Huber, niegdyś zawodniczka a obecnie dyrektor sportowy turnieju Porsche Tennis Grand Prix wśród swoich ulubionych hitów ma natomiast utwór zespołu Nirvana "Come As You Are".