Rozpoczyna się tenisowy turniej challengerowy w Polsce. Na liście mocne nazwiska

Pekao Szczecin Open to impreza z bogatą już tradycją. Turniej, zaliczany do cyklu ATP Challenger Tour, odbędzie się w tym roku już po raz 28. Rok temu został odwołany ze względu na obostrzenia pandemiczne. - Bardzo się cieszymy, że po rocznej przerwie możemy się spotkać ponownie. Jesteśmy gotowi, mając oczywiście na uwadze wszystkie obostrzenia, jakie wymusza sytuacja zewnętrzna. Zainteresowanie turniejem wśród naszych klientów jest analogiczne do tego, jakie było przed pandemią. Dostajemy dużo zapytań w tej kwestii, a to dla nas naprawdę wielka radość - mówiła Katarzyna Koroch, dyrektor Regionu Zachodniego Banku Pekao S.A.

Pekao Szczecin Open. Kto zagra, kiedy odbędą się mecze?

Spełnienie wszystkich sanitarnych wymagań narzuconych przez ATP nie było jednak łatwe. Jak informują organizatorzy, na ten cel przeznaczono dodatkowe 100 tysięcy złotych. Dzięki temu w imprezie będzie jednak mogło wziąć udział wielu zdolnych zawodników nie tylko z Polski, ale również z innych krajów.

Na liście mamy wiele świetnych nazwisk i nadchodząca edycja zapowiada się naprawdę niesamowicie. Patrząc po pozycji rankingowej zgłoszonych graczy, szykuje nam się drugi najmocniejszy turniej w historii. Bardzo jestem ciekaw wyników Hiszpanów, wzmocnionych jeszcze Albertem Ramosem-Vinolasem. Osobiście będę jednak trzymał kciuki za Polaków. Oprócz Kamila Majchrzaka, który wystąpi u nas dzięki wysokiemu rankingowi, w turnieju głównym wezmą też udział Daniel Michalski oraz Paweł Ciaś. Obaj otrzymali od nas "dzikie karty" i będziemy mieli okazję kibicować im w Szczecinie - wymieniał Krzysztof Bobala, dyrektor turnieju. Na liście startowej znalazło się łącznie 8 zawodników z pierwszej setki rankingu ATP i jeden z pierwszej pięćdziesiątki.

Mecze Pekao Szczecin Open odbywać będą się codziennie od dziś aż do niedzieli. Pierwsi zawodnicy będą wychodzić na kort o godzinie 10, a najciekawsze mecze dnia zaplanowano na 19. Wielki finał odbędzie się w niedzielę o 12.

Jakub Żelepień