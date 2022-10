Rozpaczliwy ruch wielkiej rywalki Świątek. Sensacja stała się faktem

27-letnia reprezentantka Grecji kilka miesięcy temu - w marcu była notowana w światowym rankingu nawet na trzeciej pozycji. W ostatnim czasie spisuje się nieco słabiej (w US Open odpadła już w drugiej rundzie, wcześniejszy turniej w Cincinnati zakończyła już na pierwszej przeszkodzie), lecz mimo to nadal utrzymuje się w czołowej "10" świata. W Ostrawie rozstawiona była z numerem czwartym i znalazła się w dolnej połówce turniejowej drabinki. Z Igą Świątek zmierzyć mogła się dopiero w finale.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomasz Świątek: Wiele osób nie jest w stanie dogonić Igi. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Rywalka Świątek zamarła. W napięciu czekała na "wyrok"

Wiadomo już jednak, że do tego nie dojdzie. Maria Sakkari została pokonana w 1/8 finału przez zawodniczkę z... drugiej setki rankingu. Alycia Parks zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko i ostatecznie odprawiła gwiazdę po trwającym 2 godziny i 45 minut pojedynku.

Reklama

Zdjęcie Alycia Parks, która wyeliminowała z turnieju w Ostrawie Marię Sakkari / IMAGO/Claudio Gärtner/Imago Sport and News/East News / East News

Był on niesamowicie zacięty, a losy starcia ważyły się do samego końca. Dość powiedzieć, że w każdym z trzech setów oglądaliśmy po 12 gemów. W samej końcówce, gdy Amerykanka stanęła przed szansą na "zamknięcie" pojedynku, a w górze była piłka meczowa, doszło do bardzo wymownej sytuacji.

Choć widać było wyraźnie, że piłka po zagraniu Parks trafiła w boisko, Greczynka poprosiła o challenge, po czym zamarła w bezruchu, wpatrując się w zawieszony nad jej głową telebim. W napięciu oczekiwała na "wyrok", nerwowo przygryzając wargi.

Zdjęcie Maria Sakkari / AP/Associated Press/East News / East News

Systemy jasno pokazały, że trafienie Amerykanki było "czyste" i po chwili w hali w Ostrawie rozległ się jej okrzyk radości. Sakkari pogratulowała jej sukcesu krótkim uściskiem dłoni, po czym szybko udała się do szatni.

W ćwierćfinale 144. rakieta świata zagra z reprezentantką gospodarzy, Barborą Krejcikovą.