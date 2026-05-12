Rozpacz we Włoszech. Jasmine Paolini nie obroni tytułu w Rzymie. Jest komunikat Włoszki

Rafał Sierhej

Jak na razie ten sezon dla Jasmine Paolini jest koszmarem. Włoszka nie potrafi wygrać trzech meczów z rzędu. Jakąś nadzieją jest gra w deblu z Sarrą Errani. Jednak nie w przypadku rywalizacji w Rzymie. Jak się bowiem okazuje z powodu kontuzji stopy Włoszka wycofała się z walki o obronę tytułu sprzed roku.

Jasmine Paolini przez dwa poprzednie sezony stopniowo budowała swoją pozycję w żeńskim tenisie. Włoszka była stałą bywalczynią kluczowych faz turniejów, także tych rangi Wielkiego Szlema. Ostatecznie udało jej się dotrzeć aż na czwarte miejsce w rankingu WTA. To naprawdę spory wyczyn.

Rok temu w Rzymie Paolini przeżyła cudowne chwile. Włoszka wygrała drugi w swojej karierze singlowej turniej rangi WTA 1000. W finale nie dała większych szans Coco Gauff. W tym sezonie sytuacja ukształtowała się dla faworytki gospodarzy zdecydowanie mniej korzystnie.

Obrończyni tytułu przegrała już w drugim meczu imprezy - z Elise Mertens. Wciąż miała jednak szansę na powtórzenie sukcesu sprzed roku, ale w deblu. Wówczas bowiem w parze z Sarą Errani Paolini wygrała w finale, pokonując w finale Weronikę Kudermietową oraz... Elise Mertens.

Jak się okazuje, tego tytułu również Paolini nie obroni. Organizatorzy poinformowali o wycofaniu z turnieju Włoszki. "Jasmine Paolini jest zmuszona wycofać się z turnieju deblowego i nie będzie mogła bronić tytułu u boku Sary Errani. Życzymy Jas szybkiego powrotu do zdrowia" - czytamy.

Sama tenisistka w mediach społecznościowych przekazała detale problemów zdrowotnych. "Niestety, muszę wycofać się z gry w debla z powodu drobnej kontuzji stopy. Zwłaszcza u siebie, w tak wyjątkowym dla mnie turnieju, nigdy nie jest to łatwa decyzja" - przekazała ósma zawodniczka świata.

