Rozpacz w Rosji. Ukrainka triumfuje w finale z Andriejewą. Naprawdę napisali to wprost

Przed startem rywalizacji w turnieju WTA 1000 w Madrycie wskazywano przede wszystkim dwie faworytki. Mowa o dwóch najlepszych tenisistkach świata w rankingu race, a więc Jelenie Rybakinie i Arynie Sabalence. Obie panie nie zdołały jednak dotrzeć do kluczowych faz imprezy.

Rozstawiona z numerem jeden Sabalenka odpadła na etapie ćwierćfinału, przegrywając z Hailey Baptiste. Z kolei występująca z dwójką Rybakina pożegnała się z rywalizacją rundę wcześniej, odpadając po porażce z Potapową. Oprócz tego z turniejem do ćwierćfinału pożegnały się także Iga Świątek i Coco Gauff.

Łzy Andriejewej. Rosjanie nie mogli tego przeoczyć

To sprawiło, że drabinka niesamowicie się otworzyła. Skorzystały na tym najbardziej Mirra Andriejewa oraz Marta Kostiuk. Panie zmierzyły się w sobotę w wielkim finale. Od początku lepiej wyglądała Ukrainka, która ostatecznie wygrała 6:3, 7:5. Porażka Andriejewej nie przeszła bez echa w Rosji.

"Fakt, że Ukrainka pokonała Andriejewą po raz drugi w ciągu ostatnich czterech miesięcy, nie jest przypadkiem. Mirra musi nadal ciężko pracować. Nasza tenisistka ma zaledwie 19 lat. Andriejewa miała dziś szanse na odwrócenie losów meczu na swoją korzyść, ale w drugim secie nie wykorzystała dwóch piłek setowych" - czytamy na "Sport.ru".

Dziennikarze "Championat" zwrócili także uwagę na łzy Rosjanki. "Dziś, 2 maja, na kortach ziemnych w Madrycie w Hiszpanii odbył się finałowy mecz turnieju WTA-1000. Mirra Andriejewa, ósma w rankingu światowym tenisistka, przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk (23. miejsce w rankingu) 3:6, 5:7. Po meczu 19-letnia Rosjanka rozpłakała się" - czytamy.

