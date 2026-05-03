Rozpacz w Rosji. Ukrainka triumfuje w finale z Andriejewą. Naprawdę napisali to wprost

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Skład finału turnieju rangi WTA 1000 w Madrycie był niezwykle zaskakujący. O ile Mirry Andriejewej można było się spodziewać, o tyle obecność Marty Kostiuk była sensacją. Ostatecznie lepsza okazała się Ukrainka. Kostiuk wygrała 6:3, 7:5 tym samym zdobywając najcenniejszy tytuł w karierze. W Rosji nie przeszło to bez echa. "Mirra musi nadal ciężko pracować" - czytamy na "sport.ru".

Mirra Andriejewa
Mirra AndriejewaDavid RamosGetty Images

Przed startem rywalizacji w turnieju WTA 1000 w Madrycie wskazywano przede wszystkim dwie faworytki. Mowa o dwóch najlepszych tenisistkach świata w rankingu race, a więc Jelenie Rybakinie i Arynie Sabalence. Obie panie nie zdołały jednak dotrzeć do kluczowych faz imprezy.

Syn piłkarskiego mistrza świata serwował po finał ATP. Tak odpowiedział Hurkacz

Rozstawiona z numerem jeden Sabalenka odpadła na etapie ćwierćfinału, przegrywając z Hailey Baptiste. Z kolei występująca z dwójką Rybakina pożegnała się z rywalizacją rundę wcześniej, odpadając po porażce z Potapową. Oprócz tego z turniejem do ćwierćfinału pożegnały się także Iga Świątek i Coco Gauff.

Łzy Andriejewej. Rosjanie nie mogli tego przeoczyć

To sprawiło, że drabinka niesamowicie się otworzyła. Skorzystały na tym najbardziej Mirra Andriejewa oraz Marta Kostiuk. Panie zmierzyły się w sobotę w wielkim finale. Od początku lepiej wyglądała Ukrainka, która ostatecznie wygrała 6:3, 7:5. Porażka Andriejewej nie przeszła bez echa w Rosji.

Andriejewa grała z Kostiuk o tytuł WTA Madryt. 81 minut emocji na Manolo Santana Stadium

"Fakt, że Ukrainka pokonała Andriejewą po raz drugi w ciągu ostatnich czterech miesięcy, nie jest przypadkiem. Mirra musi nadal ciężko pracować. Nasza tenisistka ma zaledwie 19 lat. Andriejewa miała dziś szanse na odwrócenie losów meczu na swoją korzyść, ale w drugim secie nie wykorzystała dwóch piłek setowych" - czytamy na "Sport.ru".

Dziennikarze "Championat" zwrócili także uwagę na łzy Rosjanki. "Dziś, 2 maja, na kortach ziemnych w Madrycie w Hiszpanii odbył się finałowy mecz turnieju WTA-1000. Mirra Andriejewa, ósma w rankingu światowym tenisistka, przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk (23. miejsce w rankingu) 3:6, 5:7. Po meczu 19-letnia Rosjanka rozpłakała się" - czytamy.

Dwie tenisistki w dynamicznych pozach wyrażających silne emocje – po lewej kobieta w ciemnym stroju sportowym z zaciśniętą pięścią i opaską na głowie, po prawej zawodniczka w jasnożółtej koszulce z rakietą tenisową, także z otwartymi ustami w geście zw...
Marta Kostiuk i Mirra Andriejewa rywalizowały ze sobą o tytuł WTA 1000 w MadrycieOscar J Barroso / Spain DPPI / DPPI via AFP / MAHOUDEAU Clement / KMSP / KMSP via AFPAFP
Mirra Andriejewa rywalizowała z Julią Starodubcewą o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Madrycie
Mirra Andriejewa rywalizowała z Julią Starodubcewą o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w MadrycieWILLIAM WEST / AFPAFP
tenisistka w żółtym stroju z opaską na głowie trzymająca rakietę, pochyla się do przodu i wyraża silne emocje podczas meczu na korcie
Mirra Andriejewa w finale turnieju w Madrycie zagra z Martą KostiukMAHOUDEAU CLEMENTAFP
Mateusz Malinowski - najlepsze akcje MVP meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK LublinPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja