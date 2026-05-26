O ile w kobiecym French Open szanse na końcowy triumf są w miarę równo rozłożone między kilka zawodniczek, tak w męskiej rywalizacji faworyt jest jeden. To Jannik Sinner, choć nigdy dotąd pucharu na Court Philippe Chatrier nie podniósł. Ten jeden triumf brakuje mu do zwieńczenia Karierowego Wielkiego Szlema. Teraz zaś pojawiła się sytuacja idealna ku temu - tą bowiem jest absencja kontuzjowanego Carlosa Alcaraza.

Włoch jest w formie wybitnej, od turnieju w Dosze wygrywa wszystko. Także na mącze: Monte Carlo, Madryt, Rzym, wszystko to padało jego łupem. Przegrał w tych turniejach trzy sety, ale realnie zagrożony był tylko raz: w starciu z Daniiłem Miedwiediewem na Campo Centrale w Rzymie. Rosjanin wygrał wtedy drugą partię, wyrównał stan mecz.

A Sinner miał problemy zdrowotne, może też natury mentalnej, tak ciężko jest pogodzić się z możliwością porażki. Wtedy ich spotkanie przerwał deszcz, dokończono je następnego dnia. I Włoch zdołał jednak awansować do finału, w którym nie dał szans Casperowi Ruudowi.

Rosjanin nie lubi grać na mączce, to jego najgorsza część sezonu, to wielokrotnie powtarzał. A jednocześnie jest zawodnikiem skrajnym - w każdej chwili potrafi odpalić czymś takim, co zaskakuje Alcaraza czy Sinnera. To działa jednak i w drugą stronę. Bo przecież z tą nawierzchnią przywitał się w Monte Carlo niespełna godzinnym starciem z Matteo Berrettinim, przegrał je... 0:6, 0:6. Pierwszy raz w karierze! A później był m.in. półfinał w Rzymie.

Roland Garros. Daniił Miedwiediew gwiazdą na Court Suzanne Lenglen. Pierwszy i ostatni mecz Rosjanina

Teraz Rosjanin wylosował dość łatwy układ drabinki w pierwszej rundzie, tak się przynajmniej wydawało. Dopiero w 1/16 finału ewentualny problem mógł sprawić Francisco Cerundolo.

Tyle że już sama osoba Adama Waltona, rywala Rosjanina w pierwszej rundzie, jest bardzo ciekawa. Australijczyk musiałby tutaj grać w kwalifikacjach, bo w momencie zamykanie zgłoszeń był poza najlepszą setką ATP. Tyle że tak jak Australijczycy dają Francuzom po jednej dzikiej karcie WTA i ATP do ich turnieju w Melbourne, tak samo następuje rewanż w Paryżu. Skorzystała z tego Emerson Jones, wczorajsza rywalka Igi Świątek, skorzystał też Walton.

Daniił Miedwiediew w meczu z Adamem Waltonem

On występował jeszcze w turnieju w Madrycie, ale później wyjechał na challengery do Chin. Na kortach twardych, co dość wyraźnie wskazuje na podejście do mączki. Z Miedwiediewem wie zaś, jak grać. Latem zeszłego roku pokonał go w Cincinnati 6:7 (0), 6:4, 6:1, później Daniił zrewanżował się w Ałmatach - 7:5, 7:6 (0). Tyle że wtedy Rosjanin był poza pierwszą dziesiątką na świecie. Teraz zaś w niej jest, jako ATP 8, został tu rozstawiony z "6".

Spotkanie Miedwiediewa z Waltonem było zaskakujące, pełne zmian. W każdym z czterech pierwszych setów doszło do dwóch przełamań. I zawsze były one w jedną stronę. Walton pierwszego i trzeciego seta wygrał 6:2 i 6:1, Miedwiediew drugiego i czwartego - po 6:1.

Musieli więc grać piątego, w potwornym upale, choć może na wielkim obiekcie Suzanne Lenglen nie jest on aż tak odczuwalny, jak na tych bocznych. Dla Rosjanina te piąte sety w Paryżu były ostatnio przekleństwem - przegrywał 2:3 pierwsze rundy w 2025 roku (z Cameronem Norrie), 2023 roku (z Thiago Seybothem Wildem), 2019 roku (z Pierrem Huguesem Herbertem). W każdym z tych spotkań był zdecydowanym faworytem.

Adam Walton cieszy się ze zwycięstwa

A dziś też miał już wszystko w swoich rękach. Prowadził w "deciderze" z przełamaniem 4:2, poprzednie gemy serwisowe wygrywał dość pewnie. A tu znów doszło do breaka, na 4:4.

Kluczowy moment? Dziewiąty gem w ostatnim secie, trwający blisko 16 minut. Walton bronił trzech break pointów, skutecznie. W końcu sam objął prowadzenie 5:4. A Daniił nie wytrzymał, przegrał kolejnego do zera. I pożegnał się z turniejem.

W rosyjskich mediach już jest bardzo gorąco po tym spotkaniu. - Nie jestem zaskoczony tym wynikiem. Nie potrafię tego wytłumaczyć. (...) Rozumiem, że wszyscy kibice są zdenerwowani. Ja też jestem zdenerwowany, ale prawda jest taka, że poziom nie jest taki, jakiego wszyscy byśmy chcieli, żeby regularnie walczyć o tytuły w turniejach Wielkiego Szlema. Te czasy już dawno minęły - rosyjski Championship zacytował słowa Jewgienija Kafielnikowa. A kibice nie oszczędzają w komentarzach 30-latka.

Walton wygrał więc 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4. I o trzecią rundę powalczy w czwartek z Zacharym Svajdą.

