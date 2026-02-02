Rok temu między końcem Australian Open a początkiem East Middle Swing był tydzień przerwy - część zawodniczek wykorzystała ten okres na powrót do Europy, grano m.in. w Linzu. Teraz turniej w Austrii przeniesiono jednak na kwiecień, a gdy Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina szykowały się do finałowego pojedynku w Melbourne, rozpoczynały się już kwalifikacje do WTA 500 w Abu Zabi. To zaś pierwszy z turniejów z bliskowschodniego tryptyku - drugiej ważnej części sezonu.

W trzech zawodach, przez zaledwie trzy tygodnie, można bowiem zdobyć aż 2500 punktów - najpierw w Abu Zabi, później w Dosze, wreszcie w Dubaju.

O ile ten pierwszy turniej wiele gwiazd jeszcze omija, to już w Katarze zjawiają się niemal w komplecie. W Abu Zabi miała wystąpić też Jelena Rybakina, ale po awansie do finału AO wycofała się z gry. "Jedynkę" w drabince przejęła więc broniąca tytułu Belinda Bencic, z dwójką rozstawiono Jekaterinę Aleksandrową. Rozstawienia doczekała się, z ósemką, także Paula Badosa - jedna z bardziej medialnych tenisistek w tourze. Ale tylko dlatego, że obowiązywał ranking ze startu Australian Open, a ona w tym roku nie obroniła punktów za zeszłoroczny półfinał.

WTA 500 w Abu Zabi. Paula Badosa kontra Aliaksandra Sasnowicz. Zimny prysznic dla tuniejowej ósemki

Badosa to bowiem najbliższa w kobiecym tourze przyjaciółka liderki rankingu Aryny Sabalenki. I to właśnie z Białorusinką przegrała rok temu w boju o półfinał. Już kiedyś umówiły się, że w trakcie rywalizacji na korcie przyjaźń spada na drugi plan, a po meczu mogą się nie odzywać do siebie przez następny dzień. Z ich ośmiu potyczek Białorusinka wygrała aż sześć, niemniej Hiszpanka również mogłaby być w ścisłej czołówce rankingu. Gdyby tylko nie przeszkadzało jej w tym... zdrowie.

Z tych zaś często były kłopoty. Poprzedni sezon też zakończyła kreczem - już w Pekinie. Wróciła w Brisbane, wspólnie z Sabalenką zagrały nawet w deblu, pierwszy raz od lat. Tam w trzeciej rundzie przegrała z Jeleną Rybakiną, później w Adelajdzie - już na starcie - z Marie Boukovą, która zrewanżowała się za przegraną kilka dni wcześniej w stolicy Queenslandu.

W Melbourne Badosa zaliczyła nieudany występ - już w drugiej rundzie przegrała ze 101. w rankingu Oksaną Sielechmietjewą, co było sporą sensacją.

Straciła więc kilkaset punktów w rankingu, spadła na 65. miejsce. Hiszpanka przeniosła się do Abu Zabi, dwa dni po przegranym finale Sabalenki zagrała tu w pierwszej rundzie z rodaczką liderki rankingu - Aliaksandrą Sanowicz.Zawodniczką, która... w niedzielę pożegnała się już z rywalizacją. Przegrała bowiem w drugiej rundzie eliminacji z Sonay Kartal 2:6, 4:6, po czym... wskoczyła do głównej drabinki jako "szczęśliwa przegrana", w miejsce Jessiki Bouzas Maneiro.

Dolosowano ją do Badosy, to Hiszpanka była oczywiście faworytką. Tymczasem po 42 minutach słynna sędzia Marija Čičak ogłosiła triumf Sasnowicz w pierwszej partii 6:4. Białorusinka mogła wygrać 6:2, miała już dwa breaki w zapasie i trzy piłki setowe przy własnym podaniu. Badosa odrobiła połowę strat, ale jednak seta i tak oddała rywalce.

Później wygrała jednak drugiego - 6:3, mimo czterech podwójnych błędów. Miała problem z własnym serwisem, ale dobrze spisywała się na returnie. Tyle że w trzeciej partii wróciły wszystkie jej demony, a Sasnowicz już nie rozdawała punktów swoim podanie. Białorusinka wygrała 6:4, 3:6, 6:1 - po 118 minutach. I teraz zmierzy się z Alexandrą Ealą lub Zeynep Sonmez.

Badosa zaś przegrała drugi kolejny mecz z rywalką spoza najlepszej setki rankingu WTA. Poprzednio takie coś przytrafiło się jej w pandemicznym sezonie 2020, gdy latem uległa najpierw Oceane Dodin, a później w US Open Warwarze Graczowej.

