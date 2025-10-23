Rozniosła Świątek w pył. A teraz jeszcze to. Komunikat szybko niesie się w sieci
Mająca polskie korzenie Jasmine Paolini doczekała się wielkiego wyróżnienia. Jak sama informuje na Instagramie, weźmie udział w sztafecie niosącej olimpijski ogień. Zimowa impreza czterolecia odbędzie się w lutym przyszłego roku we Włoszech. Zawodniczka, która niedawno w ćwierćfinale turnieju Wuhan rozbiła Igę Świątek, ma zatem powody do ogromnej satysfakcji. Czy najlepsza polska tenisistka dostąpi kiedyś podobnego zaszczytu?
Jasmine Paolini posiada polskie korzenie. Jej matka jest Polką, babcię do dzisiaj odwiedza w Łodzi. Mówi w naszym języku, co tylko przysparza jej sympatyków w Polsce. Urodziła się jednak we Włoszech i od zawsze reprezentuje zielono-biało-czerwone barwy.
Wybór 29-letniej zawodniczki do sztafety olimpijskiej nie stanowi zaskoczenia. Zimowe igrzyska odbędą się za niespełna cztery miesiące właśnie na włoskiej ziemi. A Paolini to jedna z największych sportowych gwiazd Italii.
Jasmine Paolini poniesie olimpijski ogień. Wybór można uznać za oczywisty
W rankingu WTA Włoszka notowana jest obecnie na szóstej lokacie. W pierwszej setce widnieją jeszcze nazwiska dwóch jej rodaczek. Tyle że na odległych pozycjach - Lucia Bronezetti jest 91., a Elisabetta Cocciaretto - 95.
Paolini pochwaliła się wyróżnieniem w poście zamieszczonym na Instagramie. Czy podobny zaszczyt spotkałby Igę Świątek, gdyby impreza tej rangi odbywała się w Polsce? Można śmiało zakładać odpowiedź twierdzącą. Druga obecnie rakieta świata byłaby zapewne mocną kandydatką nawet do zapalenia olimpijskiego znicza.
Jeśli chodzi o olimpijskie honory, Iga ma w swoim okołosportowym CV funkcję chorążego polskiej ekipy podczas młodzieżowych igrzysk w Buenos Aires (2018).
Akurat Paolini w ostatnich dniach nie kojarzy się naszej najlepszej tenisistce najlepiej. W ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhan została rozbita przez Włoszkę 1:6, 2:6. Wcześniej wygrała z nią wszystkie sześć spotkań.
Zbliżające się zimowe igrzyska olimpijskie odbędą się w dniach 6-22 lutego w Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo.