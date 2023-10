Rozłam w kobiecym tenisie. Wielkie rywalki idą za głosem Igi Świątek

Kolejny rok z rzędu dochodzi do kuriozalnej sytuacji, gdzie finały WTA dla najlepszych tenisistek sezonu niemal nachodzą na zmagania o drużynowe trofeum. Organizacja WTA wciąż nie dogadała się z federacją ITF, przez co w konsekwencji znowu dojdzie do przedziwnego zdarzenia - zabraknie kilku najlepszych tenisistek w barwach swoich drużyn narodowych.