Rozgromiony przez Djokovicia, a zagra o olimpijskie złoto. "Inni zasługiwali"

Co więc sprawiło, że Djoković mówił wprost, że "to niekoniecznie jest dobry wizerunek la tej dyscypliny"? Chodziło o jego ekspresową wygraną w pierwszej rundzie, w której trafił na Matthew Ebdena. Lecąc do Paryża Australijczyk nawet nie zakładał, że przyjdzie mu grać w singlu, bo od ponad dwóch lat tego nie robi. Kiedyś był nawet 39. na liście ATP, ale ostatni dobry wynik odniósł ponad trzy lata temu w Marsylii. Dotarł do półfinału, tam skreczował w drugim secie starcia z Daniiłem Miedwiediewem.

