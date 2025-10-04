Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rozbiła Gauff, potem ujawniła prawdę. Anisimova ogłosiła całemu światu

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W sobotni poranek polskiego czasu rozpoczął się pierwszy półfinałowy mecz WTA 1000 Pekin. Mecz amerykański, w którym Amanda Anisimova rozbiła Coco Gauff, oddając jej zaledwie trzy gemy. Po triumfie świeżo upieczona finalistka udała się na konferencję prasową, podczas której zdradziła, że jej stan zdrowotny nie był idealny. I to wbrew pozorom.... pomogło 24-latce wygrać.

Amanda Anisimova
Amanda AnisimovaPedro PARDOAFP

"W rzeczywistości otrzymaliśmy bardzo jednostronną batalię. Starsza z reprezentantek USA nie dała żadnych szans obrończyni tytułu. Mecz potrwał zaledwie 58 minut" - tak sobotnie starcie Amandy Anisimovej z Coco Gauff podsumował Mateusz Stańczyk z Interii Sport.

Są takie pojedynki, o których mówi się: "Mecz bez historii". I w przypadku starcia obu Amerykanek spokojnie można użyć tego sformułowania. Anisimova dominowała na każdej płaszczyźnie. Tylko w asach serwisowych trzecia rakieta świata była lepsza (2:0). To jednak nie wystarczyło, aby pokonać finalistkę US Open.

Alcaraz pokonuje Sinnera i wygrywa US Open [WIDEO]AP© 2025 Associated Press

Rywalka Świątek zaskoczyła wszystkich. Wyznała to po wygranej z Gauff

Niedługo po efektownym zwycięstwie przyszedł czas na obowiązki medialne. Amanda Anisimova udała się na konferencję prasową, podczas której zdradziła ciekawe szczegóły dotyczące swojego zdrowia.

Jak się okazało, 24-latka w dzień przylotu do Pekinu odbyła wizytę u... dentysty. - Nie spodziewałam się, że poradzę sobie tu tak dobrze po tygodniach bezczynności. Poza tym tego samego dnia, kiedy leciałam do Pekinu, musiałam usunąć ząb mądrości - ujawniła zawodniczka. Z pewnością ci, którzy przeszli podobny zabieg, wiedzą, że powrót do optymalnej formy może chwilę potrwać. Ale nie w przypadku Anisimovej.

    - Bardzo się cieszę, że jestem w finale. Rozegrałam świetny mecz, wszystkie moje uderzenia były celne. Chciałbym częściej grać na tym poziomie. Coraz lepiej rozumiem siebie, jestem wierna swojemu stylowi i lubię trudne wyzwania - uzupełniła tenisistka.

    Co więcej, zdaniem 24-latki jej gra jest lepsza, kiedy nie jest w najlepszej dyspozycji zdrowotnej. Trzeba przyznać, że są to bardzo ciekawe wnioski. - Kiedy nie czuję się w najlepszej możliwej formie fizycznej, gram swobodniej, ponieważ zdejmuje to z mnie presję. Sama siebie zaskakuję. Czuję, że bardzo się rozwijam jako tenisistka - zaznaczyła.

    O tytuł w stolicy Chin Amana Anisimova powalczy z Lindą Noskovą, która niespodziewanie wyeliminowała Jessicę Pegulę. Czeszka wygra 6:3, 1:6, 7:6 (8).

    Tenisistka w błękitnym stroju sportowym stoi na korcie i dotyka twarzy, sprawiając wrażenie zamyślonej lub zmęczonej, w tle widoczne rozmyte logo banku.
    Coco Gauff rywalizowała z Amandą Anisimovą o awans do finału WTA 1000 w PekinieGreg BAKERAFP
    Tenisistka w białym stroju sportowym z opaską na głowie wyraża silne emocje podczas meczu, trzymając rakietę w jednej dłoni, a drugą ręką ukazując gest frustracji lub zaskoczenia.
    Amanda Anisimova, 10.07.2025 r.KIRSTY WIGGLESWORTHEast News
    Amanda Anisimova
    Amanda AnisimowaMERT ALPER DERVIS / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

