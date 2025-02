Rozbiła Fręch i nie zwalnia. Półfinalistka Australian Open odprawiona z kwitkiem

Wróciła jednak do rywalizacji na najwyższym poziomie, latem wygrała tytuł WTA 500 w Waszyngtonie, później dochodziła do ćwierćfinałów i półfinałów w kolejnych zawodach. Efekt? Dziś znów jest w TOP 10 rankingu, ostatni Australian Open był tym najlepszym w karierze. Jako pierwsza i jedyna dotąd w 2025 roku ograła Coco Gauff, przegrała dopiero w półfinale z Aryną Sabalenką.

Paula Badosa - Linda Noskova w WTA 500 w Abu Zabi. Hiszpanka była faworytką tego spotkania

20-letnia Czeszka poprzedni sezon zakończyła już de facto po US Open, później wróciła jedynie na finał BJK Cup w Maladze, znów zagrała tam ze Świątek. Pograła jeszcze trochę w lidze czeskiej w grudniu i ruszyła do Australii. Tam było jednak źle, by nie powiedzieć - bardzo źle. Jedna wygrana w Brisbane z kwalifikantką Ancą Todoni, później porażka z Mirrą Andriejewą. No i porażki w Adelajdzie (z Marią Sakkari) oraz Melbourne (z Clarą Tauson).