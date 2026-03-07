Równoległa walka Gauff i Paolini w Indian Wells. Rozstrzygnięcie o 1:41 w nocy

Podczas losowania drabinki WTA 1000 w Indian Wells, które odbyło się w nocy z poniedziałku na wtorek o północy czasu polskiego, okazało się, że Coco Gauff i Jasmine Paolini znalazły się w jednej ćwiartce. W związku z tym mogły trafić na siebie jeszcze przed strefą półfinałową. Droga do ich bezpośredniego starcia była jednak wymagająca. Co prawda miały wolny los w pierwszej rundzie, ale obie musiały wygrać po trzy spotkania, by spotkać się ze sobą w ćwierćfinale zmagań na terenie Kalifornii.

Co ciekawe, premierowe pojedynku Amerykanki i Włoszki wystartowały o niemal tej samej porze - około godz. 23:40 czasu polskiego. Po meczu Aryny Sabalenki na Stadium 1, do akcji na korcie centralnym wkroczyła mistrzyni Roland Garros 2025. Turniejowa "4" mierzyła się z Kamillą Rachimową. Z kolei na Stadium 4 zobaczyliśmy tenisistkę z Italii, w rywalizacji ze wzbudzającą kontrowersje Rosjanką - Anastazją Potapową.

Coco Gauff walczyła o trzecią rundę z Kamillą Rachimową

W meczu Amerykanki początek należał do 21-latki. Przełamanie na starcie, a potem powiększenie przewagi. Po piątym rozdaniu było 4:1 dla Gauff z podwójnym breakiem. W następnych minutach Rachimowa ruszyła do odrabiania strat, znalazła się o dwie piłki od wyrównania. Coco odparła jednak atak rywalki i dorzuciła piąte, a później także szóste "oczko" na swoje konto. Na koniec seta wywalczyła jeszcze jedno przełamanie i wygrała go 6:3.

Druga część pojedynku rozpoczęła się tak samo jak poprzednia, od wyniku 2:0 dla tenisistki z USA. Potem turniejowa "4" wpadła jednak w fatalną serię, przegrała pięć gemów z rzędu. Przy stanie 5:2 Rachimowa miała setbola przy własnym podaniu. Nie wykorzystała go i w następnych minutach Gauff odrobiła stratę. Mimo to Kamilla dostała kolejną szansę na zamknięcie partii przy własnym podaniu. Wtedy również doszło do przełamania i o rezultacie tej odsłony decydował tie-break.

Mieliśmy w nim sporo mini breaków. Reprezentantka Uzbekistanu prowadziła 5-4 i serwowała. Potem przegrała jednak trzy akcje z rzędu. Gdy na zegarze wybiła godz. 1:41 czasu polskiego, zobaczyliśmy upust emocji u Coco. I trudno się temu dziwić, bo za Amerykanką niełatwe spotkanie, gdzie w drugiej fazie sytuacja wymknęła się spod kontroli 21-latki. Ostatecznie zdołała jednak wygrać bez straty partii - 6:3, 7:6(5) i dzięki temu zagra w trzeciej rundzie z Dajaną Jastremską albo Alexandrą Ealą.

Jasmine Paolini toczyła batalię z Anastazją Potapową

O kilkadziesiąt minut dłużej potrwało spotkanie z udziałem Paolini. Tam doszło do trzysetówki. W pierwszym secie zobaczyliśmy prawdziwy rollercoaster - najpierw było 2:0 dla Potapowej, potem 4:2 dla Jasmine. Później Rosjanka wróciła do gry i znalazła się nawet w sytuacji, kiedy to mogła zamykać partię w dwunastym gemie, przy własnym podaniu. Ostatecznie zobaczyliśmy jednak tie-break. W nim Anastazja prowadziła już 6-2, ale niebezpiecznie traciła przewagę. Następne trzy akcje powędrowały na konto Włoszki, dzięki czemu tenisistka z Italii serwowała po remis. Czwarty setbol okazał się decydujący. Finalnie Potapowa triumfowała w premierowej odsłonie 7:6(5).

Druga partia toczyła się pod dyktando Paolini - i to od samego początku, bowiem już na "dzień dobry" siódma rakieta świata zdobyła breaka. Później powiększyła jeszcze przewagę, w pewnym momencie zrobiło się 5:1. Potapowa do końca szukała swojej szansy na odrobienie choćby jednego przełamania. Pojawiła się ku temu szansa w ósmym gemie, gdy Jasmine podawała po doprowadzenie do trzeciej fazy pojedynku. Kolejne punkty powędrowały jednak do Włoszki. Wynikiem 6:2 wprowadziła nas w decydującą odsłonę batalii na Stadium 4.

Pierwsze minuty należały do serwujących. Podczas czwartego rozdania Potapowa doczekała się trzech piłek z rzędu na 3:1, ale to nie wystarczyło do przełamania. Paolini wyszła z opresji i sama zgarnęła breaka, w trakcie siódmego gema. Turniejowa "7" znalazła się na pole position do wygranej. Po zmianie stron wyszła ze stanu 0-30 i jeszcze bardziej zbliżyła się do triumfu. Na koniec Jasmine wywalczyła następne przełamanie, dzięki czemu zwyciężyła 6:7(5), 6:2, 6:3. O awans do czwartej rundy powalczy z Ajlą Tomljanovic.

Główne zmagania w Indian Wells potrwają do 15 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

Coco Gauff DIMITAR DILKOFF AFP

Jasmine Paolini ANDREAS GORA AFP

Anastazja Potapowa MARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

