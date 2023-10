Rówieśniczka Świątek znów błyszczy we Francji. Kolejny finał dla Polki

Martyna Kubka pnie się w górę nie tylko singlowego rankingu, ale też znakomicie radzi sobie w ostatnich tygodniach w zmaganiach deblowych. We francuskiej miejscowości Cherbourg-en-Cotentin znów awansowała do finału gry deblowej, tym razem jako partnerka Kazaszki Żybek Kułambajewej. 22-latka rodem z Zielonej Góry może "wskoczyć" do TOP 200 rankingu deblistek, warunkiem jest zwycięstwo w całym turnieju.