Roszada w rankingu za plecami Świątek. Taka sytuacja w Wielką Sobotę

Turniej WTA 500 w Charleston rozpoczął "poważne" zmagania na mączce, choć to akurat zmagania nietypowe. Na zielonych kortach, do tego w USA. Bo jednak najważniejsze zmagania na tej nawierzchni odbywają się w Europie: w Linzu, Stuttgarcie, Madrycie, Rzymie, Strasuburgu. I wreszcie w Paryżu, w drugiej połowie maja. Tam zostanie rozdany drugi Wielki Szlem.

W jakiej kolejności zawodniczki przystąpią do losowania drabinki WTA 1000 w Madrycie? To już będzie jasne za tydzień, po turnieju w Linzu. Niemniej w czołowej szóstce, a nawet ósemce - była tylko jedna niewiadoma. A dotyczyła tego, kto znajdzie się za plecami Igi Świątek. W ostatnim notowaniu była to Jessica Pegula - miała jednak tylko 63 punkty przewagi nad Amandą Anisimovą. Mistrzyni WTA 1000 z Dubaju broniła jednak w Charleston tytułu, tu zdobyła rok temu aż 500 punktów. A Amanda - "tylko" 185. I ta druga wycofała się z rywalizacji w Karolinie Południowej.

Pegula mogła więc obronić swoją pozycję, ale warunek był jeden: awans do finału tego turnieju. Tymczasem od początku każdy mecz niemal przepychała.

WTA Charleston. Jessica Pegula kontra Iva Jovic. Stawką finał turnieju 500

W każdym z trzech pierwszych spotkań Pegula przegrywała pierwsze sety. A później odwracała losy spotkań, choć nie bez kłopotów. Decydowało jej doświadczenie i umiejętność rozgrywania takich właśnie końcówek. Julię Putincewą pokonała po ponad trzygodzinnym boju, Elisabettę Cocciaretto i Dianę Sznajder - po ponad dwugodzinnych.

Dziś zmierzyła się z młodszą o 14 lat Ivą Jovic - wielką nadzieją amerykańskiego tenisa. Zawodniczką, która już jest 16. w rankingu, mimo młodego wieku. I wygląda na to, że potrafi mniej emocjonalnie podchodzić do gry od nieco starszej Mirry Andriejewej.

Dziś Jovic prowadziła już 3:0, zanosiło się na to, że Pegula znów przegra seta otwarcia. A na dodatek mogła czuć się sfrustrowana po tym, jak nie wykorzystała siedmiu break pointów w jednym gemie. Zdołała jednak odrobić straty, później przełamała Jovic na 5:4. Młodsza z Amerykanek zaczęła ryzykować, w końcówce nie dało to jej jednak dobrych rezultatów. Przegrała tę partię 4:6.

Później Iva zaczęła jednak fantastycznie serwować, w sześciu swoich gemach w drugiej partii oddała Peguli tylko trzy punkty. Jessica też jednak dobrze wprowadzała piłkę do gry, pewnie wygrywała swoje gemy. Aż do tego dwunastego, który miał decydować o tie-breaku. Przegrała trzy akcje, zrobiło się 0-40. Dwa pierwsze break pointy obroniła, trzeciego - już nie. I przegrała 5:7.

W trzecim secie Jovic prowadziła już 2:0, a później Pegula zrobiła znów to, co wcześniej w tym tygodniu. Wygrała cztery kolejne gemy - i już kontrolowała sytuację. Wygrała to spotkanie 6:4, 5:7, 6:3.

A to zaś oznacza, że w najbliższym notowaniu listy WTA Pegula na pewno będzie piąta - dziś ma przewagę 73 punktów nad Anisimovą. Aby zachować ją na kolejne dwa tygodnie, musi jednak wygrać cały turniej w Charleston. Jej odpadnie bowiem zdobycz (108 pkt) za zeszłoroczny ćwierćfinał Porsche Open w Stuttgarcie - obie z Anisimovą nie zgłosiły się do tegorocznej rywalizacji.

