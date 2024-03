Rosyjskiemu gwiazdorowi znów puściły nerwy. "Dał popis" na korcie

W grze nadal pozostają jednak inni zawodnicy z czołówki rankingu, w tym m.in. Carlos Alcaraz , Jannik Sinner i Daniił Miedwiediew. Hiszpański gwiazdor awansował już do ćwierćfinału imprezy, w którym zmierzy się z Alexandrem Zverevem. Nieco łatwiejsze zadanie ma przed sobą Włoch, który o awans do półfinału powalczy z Jirim Lehecką. Rosjanin mecz o ćwierćfinał ma jeszcze przed sobą. W środę 13 marca zmierzy się on z Grigorem Dimitrowem.