Rosyjskiemu asowi puściły nerwy. Oto do czego doszło

Gra z nim okazała się dla Rosjanina nieco trudniejszym orzechem do zgryzienia - Rune bardzo prędko zyskał sobie wyraźną przewagę, oddając po drodze oponentowi tylko trzy gemy. Gdy doszło do pierwszych piłek setowych Miedwiediew... stracił nad sobą panowanie.

Daniił Miedwiediew wybuchnął gniewem! Serwis pełen wściekłości

Przy zagraniu Rune na 40-15 piłka minęła 27-latka, odbiła się od bandy i trafiła go rykoszetem. Wówczas rosyjski gracz ową piłkę złapał i... z całej siły zaserwował ją ponownie wprost w bandę, dając w ten sposób upust swojej wściekłości.

To nie spodobało się obserwatorom, którzy zaczęli gwizdać i buczeć w kierunku Miedwiediewa - ten zaczął wykonywać różne gesty rękoma i sam począł rzucać komentarze w kierunku trybun, co tylko podgrzało atmosferę. Ostatecznie sędzia musiała uciąć całą sprawę i przywołać tenisistę do porządku.