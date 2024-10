Rosyjskiej tenisistce puściły nerwy na korcie. Oberwało się mężowi

Kudiermietowa miała dość podpowiedzi. "Zamknij się, ośle"

Chociaż z turnieju w Wuhan wycofała się niemal cała czołówka rankingu WTA, impreza zdecydowanie dostarcza emocji. Nieoczekiwanie wielu powodów do radości mają także Polacy. Pomimo że w Chinach zabrakło Igi Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch udanie rozpoczęły swoje rywalizacje, a pierwsza z nich już wywalczyła sobie awans do ćwierćfinału .

Szans na zwycięstwo nie ma już za to Wieronika Kudiermietowa. W drugiej rundzie mierzyła się z Beatriz Haddad Maią, sklasyfikowaną na 12. miejscu w rankingu WTA. Brazylijka nie dała większych szans Rosjance; wygrała w półtorej godziny (6:1, 6:4). Do ciekawej sytuacji doszło w trakcie drugiego seta. Wynik wskazywał 3:3 oraz 15-15 w siódmym gemie. Po rozegraniu kolejnej akcji Kudiermietowa odwróciła się w stronę Siergieja Diemiochina i rzuciła do niego wyraźnie rozdrażniona: "zamknij się, ośle".