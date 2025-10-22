Rosyjskie starcie w Tokio przerodziło się w horror. Ostatnie słowo należało do Polki

Rywalizacja w Tokio w ramach WTA 500, ale także równoległa w WTA 250 w Kantonie, kończy już powoli sezon tenisowy w zmaganiach WTA. W przyszłym tygodniu odbędą się jeszcze trzy imprezy rangi 250, a w sobotę ruszy już w Rijadzie WTA Finals, dla ośmiu najlepszych singlistek oraz ośmiu par deblowych.

W grze pojedynczej pozostała jeszcze tylko jedna niewiadoma: Mirra Andriejewa i Jelena Rybakina walczą o ósmą lokatę, druga zostanie tylko rezerwową. Kazaszka ma wszystko w swoich rękach, ale musi najpierw w czwartek pokonać Leylah Fernandez, a później w piątek Victorię Mboko.

W innym przypadku w Rijadzie losowana będzie 18-latka z Rosji. Andriejewa ma zapewniony start w Arabii Saudyjskiej w zmaganiach grupowych, ale w deblu. Wspólnie z Dianą Sznajder - w tym roku wygrały jeden turniej WTA 1000 (Miami), jeden WTA 500 (Brisbane), zagrały w dwóch wielkoszlemowych półfinałach.

Mirra ostatecznie do Tokio nie poleciała, ze względów proceduralnych, ale tam znalazła się Sznajder. I dziś stoczyła mecz o ćwierćfinał ze swoją rodaczką Anną Kalinską. A rozstrzygała je nasza arbiter, posiadająca tzw. złotą blachę - Marta Mrozińska.

WTA 500 Tokio. Rosyjskie starcie o ćwierćfinał. Z polskim nadzorem z góry

Dla Kalinskiej turniej w Tokio ma niezwykle istotne znaczenie. W rankingu WTA przed jego startem zajmowała 38. miejsce, ale nie musiała już bronić żadnych punktów z końcówki zeszłego roku. Dwanaście miesięcy temu o tej samej porze przystępowała do zmagań w Ningbo jako 12. rakieta świata, ten sezon nie był dla Rosjanki zbyt udany. Zaledwie jeden finał, przegrany w Waszyngtonie z Leylah Fernandez - to trochę mało. Do tego doszły jeszcze problemy zdrowotne, dziś też poprosiła o przerwę medyczną.

I to po wygraniu w tie-breaku pierwszego seta, przetarła bowiem kolano, potrzebowała wsparcia fizjoterapeutki.

Anna Kalinska

Sznajder jest wyżej notowana w rankingu WTA, ale też jej dyspozycja mocno faluje. W zeszłym roku wygrała aż cztery turnieje w głównym cyklu, na każdej nawierzchni, teraz zaś tylko jeden. W Monterrey, tuż przed US Open, a przecież w Meksyku o tej porze nie ma co szukać gwiazd.

Dziś już się wydawało, że Diana ma wszystko w swoich rękach, by znaleźć się w najlepszej ósemce zawodów. Mimo przegrania pierwszego seta 6:7 (4-7 w tie-breaku), bo w drugim dominowała, wygrała go po 43 minutach 6:2. I nie tyle za sprawą słabszej dyspozycji Kalinskiej, bo ta wciąż spisywała się dobrze, ale swojej znakomitej. 13 winnerów, 6 niewymuszonych błędów - to bilans 21-latki.

W trzeciej partii Sznajder prowadziła już bowiem 4:2, swojego gema właśnie wygrała do zera. Kalinska zdążyła już zdjąć opatrunek z kolana, ale raz po raz chwytała się za mięśnie nogi, miała jakiś problem. A mimo to jeszcze podniosła poziom, grała kapitalne kątowe bekhendy, którymi przecież w Cincinnati czy Nowym Jorku potrafiła zaskoczyć nawet Igę Świątek. Odrobiła straty, o awansie zdecydował tie-break.

W nim zaś było już 6-3 dla Kalinskiej, Sznajder wygrała dwie kolejne akcje, w ostatniej z nich piłka po siatce spadła na stronę rywalki. Został ostatni meczbol, Kalinska najpierw rozrzuciła rywalkę bekhendem, a później zagrała na drugą stronę. I wygrała mecz 7:6 (4), 2:6, 7:6 (5), co potwierdziła Marta Mrozińska. Obie miały bardzo dobry bilans statystyczny, co świadczy o poziomie gry.

Kalinska zagra teraz o półfinał z Lindą Noskovą.

Anna Kalinska ze swoim psem

Diana Sznajder

