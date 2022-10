Liderka światowego rankingu WTA, Iga Świątek w przyszłym tygodniu przystąpi do rywalizacji w WTA Finals, czyli turnieju z udziałem najlepszych ośmiu tenisistek sezonu. Polka wystąpi w zmaganiach kończących sezon po raz drugi. Przed rokiem odpadła już w fazie grupowej. Teraz Świątek uznawana jest za największą faworytkę turnieju. O Świątek z uznaniem wypowiedział się znany w świecie kobiecego tenisa trener, Dmitrij Turusunow.

Dmitrij Turusunow o Idze Świątek: "Nie ma szans, by ją dogonić"

Rosjanin Dmitrij Tursunow od kilku dni jest nowym trenerem Belindy Bencić. Ze Szwajcarką był już ostatnio podczas turnieju w meksykańskiej Guadalajarze, gdzie trzynasta zawodniczka światowego rankingu przegrała w drugiej rundzie z niżej notowaną Amerykanką Sloane Stephens.

Reklama

Ostatnio Turusunow docenił klasę Świątek w rozmowie z tennismajors.com. "Jeśli jesteś w najlepszej dziesiątce i nie musisz się starać, aby tam się dostać, jest to trudne, by zmobilizować się do ciężkiej pracy jeszcze mocniej. W tym miejscu pojawia się wiele frustracji wśród trenerów, którzy mówią swoim zawodniczkom, że "możesz się poprawić". Zawodniczka wtedy pyta, "dlaczego powinnam?". Iga pokazuje im to jak to robić... "Myślisz, że jesteś dobra, ale nie jesteś". - powiedział Turusunow.

Turusunow zwrócił także uwagę na fakt, że poprzeczka została zawieszona przez Igę Świątek niezwykle wysoko. "-Nie ma szans, by ją dogonić, jeśli nie zacznie się całkowicie angażować w proces doskonalenia. Gra Świątek jest bezlitosna, więc od innych zależy, czy dotrą na sam szczyt jak ona, inaczej będzie bardzo mało szans, by także zabłysnąć".

Jego podopieczna Bencić zajęła dwunaste miejsce w rankingu WTA Race w 2022 roku i nie zagra w turnieju WTA Finals, w którym wkrótce wystąpi Iga Świątek. Szwajcarka podobnie jak Świątek tylko raz miała okazję do gry w kończącym sezon WTA Finals - w 2019 roku dotarła do półfinału, w którym przegrała z późniejszą triumfatorką Biancą Andreescu.

Ustalenia Onetu: Prezes PZT stosował przemoc wobec rodziny i zawodniczek

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iga Świątek o udziale Rosjanek w turniejach tenisowych. WIDEO INTERIA.TV

Rosyjski trener porównał Igę Świątek do Daniiła Miedwiediewa

O Idze Świątek Turusunow wypowiedział się w rozmowie z tennismajors.com nie tylko w kontekście kobiecego tenisa, ale także w kontekście mężczyzn. Rosjanin podkreślił, że w porównaniu z innymi zawodniczkami i zawodnikami ze światowej czołówki Polka mocno skupia się wyłącznie na własnej grze. -"Iga jest bardziej introwertyczna i masz wrażenie, że jest inna. W ten sposób przypomina mi Daniiła Miedwiediewa".

Tursunow docenił błyskawiczną drogę na szczyt Igi Świątek i nawiązał do historii Andy'ego Murray'a. "Andy Murray pracował niesamowicie ciężko, aby na początku swojej kariery móc po prostu stanąć na tym samym korcie co Roger, Rafa i Novak. W tej chwili tak nie jest na kortach WTA. Świątek dominuje" - stwierdził rosyjski trener.

Dmitrij Turusunow jeszcze na początku 2022 roku był trenerem Estonki Anett Kontaveit. Potem był w sztabie szkoleniowym Brytyjki Emmy Raducanu. Turusunow zakończył współpracę ze zwyciężczynią US Open 2021 na początku października. Obecnie Raducanu pracuje z Jezem Geenem.

Agnieszka Radwańska w bikini na luksusowych wakacjach. Cena za dobę w tym hotelu zwala z nóg!