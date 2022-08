Rosyjski poseł oskarża rodaka o zdradę! Sypią się gromy. "To głupota"

Oprac.: Tomasz Brożek Tenis

Roman Teriuszkow - poseł Dumy Państwowej - bezpardonowo zaatakował rosyjskiego tenisistę Daniiła Miedwiediewa. Zaapelował o to, by nazywać 26-latka francuskim zawodnikiem i dodał, że przestał on interesować ludzi w jego państwie.

Zdjęcie Daniił Miedwiediew / KAZUHIRO NOGI/RODRIGO ARANGUA / AFP