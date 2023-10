Jak już pisaliśmy , niedzielny poranek przyniósł sporą niespodziankę w turnieju ATP 1000 w chińskim Szanghaju. W spotkaniu drugiej rundy Daniił Miedwiediew uległ Sebastianowi Kordzie 6:7(8), 2:6, mimo że w tie-breaku pierwszej partii miał setbola przy swoim serwisie. W drugiej odsłonie rywalizacji był bezradny, dając się przełamać na 0:2, a następnie na 2:6, co rozstrzygnęło losy awansu.

Rosjanin był bardzo niezadowolony z poziomu swojej gry. W efekcie tego podczas niepozornej przerwy między gemami wpadł w atak złości. Zazwyczaj tenisiści niezadowoleni ze swojej postawy mówią coś do siebie czy gestykulują, rozpamiętując poprzednie wymiany. Część zawodników idzie jednak dwa kroki dalej, wyładowując swoją frustrację w sposób fizyczny. Zwycięzca US Open 2021 siedząc na ławce, trzy razy mocno w nią uderzył rakietą, która mocno się wygięła i rzecz jasna nie nadawała się do dalszej gry.