Rosyjski gwiazdor wywołał skandal. Pokazał kibicom bardzo obraźliwy gest

Mecz drugiej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu pomiędzy Daniiłem Miedwiediewem a Grigorem Dimitrowem zakończył się dość niespodziewaną klęską tego pierwszego. Rosyjski tenisista był faworytem do zwycięstwa, ale ostatecznie to Bułgar awansował do kolejnym rundy. Po zakończeniu meczu rozgoryczony Miedwiediew nie utrzymał nerwów na wodzy i pokazał środkowy palec w kierunku niesprzyjającej mu publiczności.