Rosyjski gwiazdor wybuchł gniewem. Nagły zwrot akcji i takie słowa do ATP

Andriej Rublow to bez wątpienia bardzo dobry tenisista - świadczy o tym chociażby sam fakt, że mowa tu o numerze pięć światowego rankingu, który ma na swym koncie 15 wygranych turniejów w grze pojedynczej. Rosjanin ma jednak pewną mocną wadę - łatwo się wścieka na korcie, a kiedy już to robi, to czasem puszczają mu wszelkie hamulce.