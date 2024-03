Klątwa ćwierćfinałów Rublowa

Gdy spojrzymy bowiem na historię występów 26-latka w tych najważniejszych imprezach, to zobaczymy, że nigdy nie dotarła dalej niż do ćwierćfinału. Na tej fazie turnieju zatrzymywał się w swojej karierze w Wielkich Szlemach aż dziesięć razy. Nigdy w swojej indywidualnej karierze nie wygrał takiego pojedynku w Wielkim Szlemie. To wydaje się wręcz nieprawdopodobne, bo mówimy o zawodniku, który obecnie plasuje się na szóstej pozycji w rankingu ATP, więc śmiało można nazywać go jednym z najlepszych.