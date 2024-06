Kasatkina, 11. rakieta świata, wygrała z Jasmine Paolini (7. WTA) 3:6, 7:5, 6:3. Dla Rosjanki to ogromny sukces tuż przed Wimbledonem. W finale w Eastbourne zagra z reprezentującą Kanadę Leylą Fernandez (30. WTA), która w swoim półfinale pokonała Madison Keys (12. WTA) 6:3, 3:6, 6:3.

Daria Kasatkina zupełnie straciła głowę

Daria Kasatkina rozkręcała się z gema na gem. Choć pierwszy set spotkania z Włoszką nie poszedł po jej myśli, to już w dwóch następnych pokazała, że się przebudziła. Trzecia partia była koncertem Rosjanki, która ostatecznie oddała w nim tylko trzy gemy. Widać było, że zgasła również gra Paolini.

Zaraz po zakończeniu spotkania z Paolini pogratulowała rywalce, a potem udała się do kamerzystów, by, zgodnie z tradycją, napisać wiadomość dla kibiców. Kiedy tylko zaczęła pisać, zastanowiła się, jak to wygląda w lustrzanym odbiciu i zamazywała kolejne litery. W końcu, zupełnie zrezygnowana, pomazała ekran kamery i wróciła na kort.