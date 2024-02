Rosyjska tenisistka reaguje na śmierć Nawalnego. "Najodważniejszy głos"

Daria Kasatkina to jedna z niewielu rosyjskich sportsmenek, która otwarcie sprzeciwia się działaniom Władimira Putina . W ostatnich latach tenisistka wielokrotnie "podpadała" agresorowi, decydując się na zachowania i wypowiedzi, za które z pewnością potępia ją wielu rodaków. Doświadczona sportsmenka bez wątpienia największe zamieszanie wywołała w lipcu 2022 roku, kiedy to dokonała coming outu i wyjawiła swoim fanom, że jest lesbijką. Obecnie 26-latka związana jest ze znaną łyżwiarką figurową, Natalią Zabijako.

Daria Kasatkina nie mogła się powstrzymać. Poruszający gest po śmierci Aleksieja Nawalnego

Pod wrażeniem odwagi rosyjskiej sportsmenki są również internauci. W mediach społecznościowych kibice zgodnie stwierdzili, że Daria Kasatkina to jedna z nielicznych postaci ze świata rosyjskiego showbiznesu, która nie boi się publicznie krytykować Władimira Putina . Jeszcze inni docenili jej poświęcenie, przypominając, że Kasatkina po swoich ostatnich wypowiedziach na temat prezydenta Rosji może nie być w stanie wrócić do ojczyzny przez kilka kolejnych lat.