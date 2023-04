Rosyjska tenisistka bez skrępowania: Trwa propaganda przeciwko Rosji

Na początku kwietnia Petra Kvitova otwarcie skrytykowała decyzję All England Club o przywróceniu Rosjan i Białorusinów do udziału w Wimbledonie. Czeszka po kilku dniach doczekała się odpowiedzi na swoje słowa. Swietłana Kuzniecowa uważa, że sportowcy nie powinni wtrącać się do polityki, a obecnie na całym świecie panuje antyrosyjska propaganda.