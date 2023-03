Rosyjska skandalistka za burtą. Thriller w ćwierćfinale

WTA w Miami: Dobry początek Potapowej

Pegula nie poszła jednak za ciosem, co gorsza dwa razy z rzędu przegrała swoje podanie i to ona znalazła się w znacznie gorszej sytuacji. W dziewiątym gemie zdołała jednak odrobić starty, ale tylko po to... by na koniec znów dać się przełamać i ostatecznie przegrać tę partię 4:6.