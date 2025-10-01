Rosyjska skandalistka "wyrzucona" z turnieju w Pekinie. Koniec marzeń o tytule

24-letnia dzisiaj Anastazja Potapowa już jako 17-latka zagrała w finale turnieju WTA - w lipcu 2018 roku w Moskwie musiała uznać wyższość Olgi Danilović, dwa miesiące później dotarła z kolei do finału w Taszkencie, tam przegrała z Margaritą Gasparian. Pierwszy singlowy triumf święciła w kwietniu 2022 roku w Stambule, gdy sięgnęła po tytuł WTA 250, pokonując Wieronikę Kudiermietową. Jeszcze w tym samym roku w finale w Pradze przegrała z Marie Bouzkovą.

Utalentowana Rosjanka dobrze rozpoczęła też 2023 rok, bo wygrała rozgrywany w hali turniej w Linzu. Miesiąc później głośniej niż o jej wynikach było o tym, co Potapowa zrobiła podczas Indian Wells. Otóż tenisistka na mecz z Jessiką Pegulą wyszła w koszulce Spartaka Moskwa, czyli klubu, któremu rok wcześniej życzenia składał sam Władimir Putin. Potapowa w tej samej koszulce paradowała wcześniej w Dubaju, ale nie podczas meczów. Jej zachowanie uznano za prowokację ze względu na rozpoczętą w 2022 roku rosyjską inwazję na Ukrainę.

Jeszcze w tym samym sezonie o Rosjance ponownie zrobiło się głośno - w maju 2023 roku po meczu w Rzymie z Elisabettą Cocciaretto prowokowała kibiców, wykonując wymowny gest i każąc im się "uciszyć". Za różnymi wybrykami Potapowej nie szły sukcesy sportowe, ta na kolejny turniejowy triumf musiała czekać blisko dwa lata - na początku lutego 2025 roku wygrała turniej WTA 250 w Kluż-Napoce.

WTA Pekin. Anastazja Potapowa odpada z turnieju

Potapowa po nieudanym występie na US Open (odpadła już w drugiej rundzie po porażce z Mirrą Andriejewą), zrobiła sobie krótką przerwę, a na kort wróciła dopiero w Pekinie. 49. zawodniczka rankingu WTA początkowo bardzo dobrze radziła sobie w "tysięczniku", bo bez straty seta ograła Katerinę Siniakovą, Victorię Mboko i Zeynep Sonmez. W czwartej rundzie trafiła z kolei na Lindę Noskovą, która wcześniej uzyskała awans po kreczu Qinwen Zheng.

Pierwszy set przebiegał pod dyktando 27. w rankingu WTA Czeszki. Noskova w trzecim gemie przełamała rywalkę, sama wprawdzie po chwili straciła podanie, ale później odzyskała kontrolę nad wydarzeniami na punkcie. Potapowa próbowała odpowiadać, przy stanie 2:3 miała nawet dwa break pointy, ale to był szczyt jej możliwości. Po 32 minutach set zakończył się wynikiem 6:2 dla Noskovej.

Czeszka presję na niżej notowaną rywalkę wywierała też od początku drugiej partii, po długim i wyrównanym gemie miała już na swoim koncie przewagę przełamania. Ponownie sama nie utrzymała jednak serwisu, gra stała się bardzo wyrównana. Kluczowy moment miał miejsce przy stanie 4:4, kiedy to Rosjanka ponownie przegrała gema serwisowego. Noskova prowadziła 5:4, serwowała po zwycięstwo w secie i awans. Ponownie musiała się natrudzić, bo Potapowa w sumie wypracowała aż cztery break pointy. Czeszka wychodziła jednak z opresji, sama po chwili wykorzystała drugą piłkę meczową i przypieczętowała zwycięstwo 2:0 (6:2, 6:4).

Noskova tym samym zameldowała się w ćwierćfinale, w którym zagra z Mirrą Andriejewą lub Sonay Kartal. Gdyby doszło do jej spotkania z pierwszą z wymienionych zawodniczek, byłby to już czwarty mecz tych tenisistek w sezonie. W Brisbane i Rzymie górą była Rosjanka, Noskova triumfowała z kolei w czerwcu w ćwierćfinale turnieju w Bad Homburg.

Anastazja Potapowa Fabrizio Corradetti / LiveMedia / DPPI via AFP AFP

Linda Noskova Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Linda Noskova MAHMUD HAMS / AFP AFP