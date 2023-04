Rosyjska prowokatorka bulwersowała Igę Świątek. Teraz złożyła deklarację

W ubiegłym roku organizatorzy Wimbledonu byli nieugięci i po wybuchu wojny na Ukrainie nie dopuścili do rywalizacji reprezentantów agresorów - Rosji oraz Białorusi. Tym razem jednak zakaz nie został utrzymany. Tenisiści z obu krajów będą mogli wziąć udział w wielkoszlemowych zmaganiach, ale jako zawodnicy neutralni i to po pewnymi warunkami. "Należą do nich zakaz wyrażania wsparcia dla rosyjskiego najazdu na Ukrainę w jakichkolwiek formach oraz zakaz wstępu dla zawodników otrzymujących fundusze od Rosji i/lub Białorusi w związku z ich udziałem w rozgrywkach" .

Wimbledon. Rosyjska tenisistka Anastazja Potapowa: Złożę podpis pod deklaracją

Rosyjska zawodniczka Anastazja Potapowa została zapytana o to, czy podpisze deklarację o neutralności, którą "jak się wydaje wszyscy mają obowiązek podpisać". - Czytałam o tym w mediach, ale nikt z WTA nie podszedł do mnie osobiście i nie powiedział: "Tutaj za miesiąc wyślemy pocztą papier, będziesz musiała go podpisać". Złożę podpis, ale komu będzie przez to łatwiej? To niczego nie skończy i niczego nie zmieni. Wielokrotnie wyrażałam swoją opinię na temat wszystkiego, co się dzieje. I jak każdy rozsądny człowiek jestem temu przeciwna. Ale jeśli musisz podpisać zobowiązanie, aby pojechać do Anglii, myślę, że każdy z nas to zrobi. Bo przecież jesteśmy sportowcami, długość naszej kariery nie jest aż tak duża, a chcemy grać jak najwięcej. Zwłaszcza jeśli chodzi o turnieje Wielkiego Szlema" - powiedziała Anastazja Potapova w wywiadzie dla portalu Championat.com.